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Регион
11 января, 23:47

Захарова обвинила США в «мракобесном» лицемерии

Захарова обвинила США в лицемерии за участие заключённых в борьбе с пожарами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила негодование в Telegram по поводу участия заключённых в тушении огня в американской Калифорнии.

«Как же надоело это мракобесное лицемерие!» — написала Захарова.

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По словам дипломата, сотни заключённых помогают тушить лесные пожары на юге Калифорнии, и, по данным местных властей, они составляют около трети от всех задействованных в операции по борьбе с огнём. Она добавила, что американские официальные лица часто критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Захарова напомнила, что в 2021 году США приняли закон, запрещающий ввоз продукции, произведённой с использованием принудительного труда уйгуров в КНР. Далее Захарова отметила, что в 2023 году США ограничили импорт товаров нескольких китайских компаний, чтобы не допустить продукции, связанной с принудительным трудом уйгуров.

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«Возникает вопрос: предложат ли в Конгрессе закон против властей Калифорнии и частных компаний за использование труда заключённых при тушении пожаров?» — задала она риторический вопрос.

Напомним, 7 января в Лос-Анджелесе вспыхнул пожар. В результате власти провели эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс, где проживают голливудские звёзды. К 9 января пламя распространилось на 10 тысяч гектаров. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По предварительной информации, возникновение смертоносного пожара произошло из-за поджога; подозреваемый уже задержан.

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Telegram / МИД России

Лия Мурадьян
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