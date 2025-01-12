Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила негодование в Telegram по поводу участия заключённых в тушении огня в американской Калифорнии.

«Как же надоело это мракобесное лицемерие!» — написала Захарова.

По словам дипломата, сотни заключённых помогают тушить лесные пожары на юге Калифорнии, и, по данным местных властей, они составляют около трети от всех задействованных в операции по борьбе с огнём. Она добавила, что американские официальные лица часто критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Захарова напомнила, что в 2021 году США приняли закон, запрещающий ввоз продукции, произведённой с использованием принудительного труда уйгуров в КНР. Далее Захарова отметила, что в 2023 году США ограничили импорт товаров нескольких китайских компаний, чтобы не допустить продукции, связанной с принудительным трудом уйгуров.

«Возникает вопрос: предложат ли в Конгрессе закон против властей Калифорнии и частных компаний за использование труда заключённых при тушении пожаров?» — задала она риторический вопрос.