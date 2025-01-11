«Мутили с запасами воды»: Потерявший дом Гибсон обвинил власти в умышленном уничтожении Калифорнии

Актёр Мел Гибсон присоединился к толпе голливудских знаменитостей, выступивших с критикой руководства «Золотого штата» во время смертоносных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. По его словам, некоторые руководители «спали на работе». Кроме того, он не исключил, что возможно каким-то образом властям было выгодно спалить штат, иначе нельзя объяснить такое бездействие органов самоуправления, которые допустили эти разрушения.

«Я точно знаю, что они мутили с темой запасов воды. По каким-то непонятным причинам осушили пожарные резервуары… У Калифорнии оказалось столько проблем, что это просто не укладывается в голове. Зачем они их себе создавали? И вот теперь, когда все это случилось, поневоле начинаешь задаваться вопросом: «А не было ли тут умысла?» Это безумные мысли, конечно, но от них никуда не деться. Был ли умысел? И какой именно? Ну, не знаю… Может, им надо было, чтобы штат опустел?» — сказал Гибсон в интервью Fox News.