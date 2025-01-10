«Это опустошает»: Смертоносный пожар стёр с лица земли особняк Мела Гибсона
Актёр Мел Гибсон сравнил свой сгоревший дом в Малибу с разрушенным Дрезденом
Мел Гибсон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko
Американский актёр Мел Гибсон заявил, что сейчас его сгоревший особняк в Малибу выглядит, как разрушенный во время Второй мировой войны немецкий Дрезден.
«Вы знаете, это всего лишь вещь. Но это опустошает... Я никогда не видел такое полное уничтожение огнём... Мой дом выглядел как Дрезден», — заявил Гибсон в интервью телеканалу NewsNation.
Во время пожара сам актёр находился в Остине (штат Техас). Там он участвовал в подкасте популярного американского комика Джо Рогана. Мел Гибсон добавил, что единственные, кто смог выжить в страшном огне — домашние курицы.
«Они не превратились в жареных куриц», — горько пошутил актёр.
Напомним, что 7 января в западной части Лос-Анджелеса вспыхнул пожар. Власти начали эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс, который славится тем, что здесь проживают многие голливудские знаменитости. К 9 января площадь, охваченная огнём, составила 10 тысяч гектаров. В регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, смертоносный пожар стал результатом поджога, и виновного уже задержали.