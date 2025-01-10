«Это опустошает»: Смертоносный пожар стёр с лица земли особняк Мела Гибсона

Американский актёр Мел Гибсон заявил, что сейчас его сгоревший особняк в Малибу выглядит, как разрушенный во время Второй мировой войны немецкий Дрезден.

«Вы знаете, это всего лишь вещь. Но это опустошает... Я никогда не видел такое полное уничтожение огнём... Мой дом выглядел как Дрезден», — заявил Гибсон в интервью телеканалу NewsNation.

Во время пожара сам актёр находился в Остине (штат Техас). Там он участвовал в подкасте популярного американского комика Джо Рогана. Мел Гибсон добавил, что единственные, кто смог выжить в страшном огне — домашние курицы.

«Они не превратились в жареных куриц», — горько пошутил актёр.