Воробьёв вместе с корги Моцартом вернулся на уцелевшую при пожарах виллу в Калифорнии

«Сейчас там уже сняли эвакуационное предупреждение, всем разрешили пока вернуться домой. Алексей собирался провести на вилле отпуск, заняться написанием романа в стихах и музыкой, но отпуск пошёл не по плану», — сообщила Катерина.

Сам Воробьёв уже записал видео и рассказал, что вернулся вместе с любимым корги по кличке Моцарт на виллу. По его словам, электричество им пока не включили, но с домом всё в порядке. Певец также отреагировал на совет депутата Госдумы Александра Толмачёва вернуться из США в российскую столицу. Артист признался, что беспокойство о его судьбе ему приятно и в следующий раз он выберет место «попрохладней» для отпуска.