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10 января, 12:22

Воробьёв вместе с корги Моцартом вернулся на уцелевшую при пожарах виллу в Калифорнии

Певец Воробьёв вернулся на уцелевшую виллу в Калифорнии для написания романа

Российский певец и актёр Алексей Воробьёв вскоре вернётся на свою виллу в Лос-Анджелесе, которую покинул из-за бушующих пожаров. Об этом сообщила продюсер артиста Катерина фон Гечмен-Вальдек в интервью aif.ru.

По информации менеджера, Воробьёв планировал во время своего отпуска в США начать писать роман и заниматься музыкой.

«Сейчас там уже сняли эвакуационное предупреждение, всем разрешили пока вернуться домой. Алексей собирался провести на вилле отпуск, заняться написанием романа в стихах и музыкой, но отпуск пошёл не по плану», — сообщила Катерина.

Алексей Воробьёв – про пожары. Видео © VK / Алексей Воробьёв

Сам Воробьёв уже записал видео и рассказал, что вернулся вместе с любимым корги по кличке Моцарт на виллу. По его словам, электричество им пока не включили, но с домом всё в порядке. Певец также отреагировал на совет депутата Госдумы Александра Толмачёва вернуться из США в российскую столицу. Артист признался, что беспокойство о его судьбе ему приятно и в следующий раз он выберет место «попрохладней» для отпуска.

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Ранее Алексей Воробьёв сообщил, что вместе с корги по имени Моцарт вынужден был покинуть свой дом в Лос-Анджелесе из-за пожара. Он долго сопротивлялся эвакуации, даже поливал территорию вокруг своего дома водой из гидранта, но в конечном итоге осознал, что «борьба со стихией бесполезна». В зоне бедствия также оказались блогер Данила Поперечный и его жена Полина Чистякова, которые готовятся к эвакуации и следят за ситуацией.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Наталья Афонина
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