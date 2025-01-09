«Тревожные чемоданы собраны»: Поперечный* с женой оказались в эпицентре пожаров в Калифорнии
Жена комика Поперечного* сообщила, что готовится к эвакуации из-за пожаров в США
Чистякова и Поперечный*. Обложка © Telegram / Poposha
Жена стендапера Данилы Поперечного* Полина Чистякова призналась, что готовится к эвакуации из-за бушующих в Лос-Анджелесе мощнейших лесных пожаров. Пара уехала из России в США после начала СВО и через какое-то время призналась, что жизнь за границей оказалась не столь безоблачной. Сейчас молодая семья может и вовсе оказаться без жилья.
«Тревожные чемоданы собраны, но пока сидим на месте. Постоянно появляются новые очаги по городу, но их тушат. Всё ещё в голове не укладывается, как в стольких местах одновременно может произойти возгорание», — написала Чистякова в телеграм-канале.
Она уже плакалась своим подписчикам, что в её доме, начиная с 8 января, сильно пахнет гарью, а также из-за бедствия прекратили работу службы доставки. Женщина переживает, что эвакуация может стать для них с Поперечным* причиной новых проблем.
Напомним, 7 января запад Лос-Анджелеса охватил лесной пожар, который разросся на тысячи квадратных километров. В Калифорнии объявили режим ЧС. Миллиардер Илон Маск обвинил местные власти в халатности, а также раскритиковал нынешнего главу страны Джо Байдена за бездействие. По предварительным данным, ущерб от пожаров уже превысил 52 миллиарда долларов. Сгорели особняки многих знаменитостей, проживавших в элитном районе «города ангелов».
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.