«Тревожные чемоданы собраны»: Поперечный* с женой оказались в эпицентре пожаров в Калифорнии

Жена стендапера Данилы Поперечного* Полина Чистякова призналась, что готовится к эвакуации из-за бушующих в Лос-Анджелесе мощнейших лесных пожаров. Пара уехала из России в США после начала СВО и через какое-то время призналась, что жизнь за границей оказалась не столь безоблачной. Сейчас молодая семья может и вовсе оказаться без жилья.

«Тревожные чемоданы собраны, но пока сидим на месте. Постоянно появляются новые очаги по городу, но их тушат. Всё ещё в голове не укладывается, как в стольких местах одновременно может произойти возгорание», — написала Чистякова в телеграм-канале.

Она уже плакалась своим подписчикам, что в её доме, начиная с 8 января, сильно пахнет гарью, а также из-за бедствия прекратили работу службы доставки. Женщина переживает, что эвакуация может стать для них с Поперечным* причиной новых проблем.