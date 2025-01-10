В Госдуме призвали Алексея Воробьёва вернуться в свежую Москву из горящей Калифорнии
Депутат Толмачёв призвал певца Алексея Воробьёва вернуться в Москву из США
Алексей Воробьёв. Обложка © VK / Алексей Воробьёв
Депутат Госдумы Александр Толмачёв попросил певца и актёра Алексея Воробьёва вернуться из США в российскую столицу. Это произошло после фотографий музыканта на фоне горящего Лос-Анджелеса.
«Дома в Голливуде в опасности, «фабрика грёз» пылает. Время возвращаться в Москву, где во всех смыслах свежо», — цитирует Толмачёва РИА Новости.
По мнению депутата, в России активно развиваются новые киностудии, и индустрия переживает подъём.
«Дома безопаснее, и возможности лучше», — заявил парламентарий.
Ранее Алексей Воробьёв говорил, что вместе с корги Моцартом эвакуировался из собственного дома в Лос-Анджелесе из-за пожара. Воробьёв долго не хотел уезжать, даже поливал территорию вокруг своего дома водой из гидранта, но в итоге понял, что «сражаться со стихией бесполезно». В эпицентре стихии оказались и блогер Данила Поперечный* с женой Полиной Чистяковой. Пара готовится к эвакуации и наблюдает за происходящим.