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9 января, 23:09

В Госдуме призвали Алексея Воробьёва вернуться в свежую Москву из горящей Калифорнии

Депутат Толмачёв призвал певца Алексея Воробьёва вернуться в Москву из США

Алексей Воробьёв. Обложка © VK / Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв. Обложка © VK / Алексей Воробьёв

Депутат Госдумы Александр Толмачёв попросил певца и актёра Алексея Воробьёва вернуться из США в российскую столицу. Это произошло после фотографий музыканта на фоне горящего Лос-Анджелеса.

«Дома в Голливуде в опасности, «фабрика грёз» пылает. Время возвращаться в Москву, где во всех смыслах свежо»,цитирует Толмачёва РИА Новости.

Звёздные погорельцы. Кому из богатых россиян не повезло в полыхающем Лос-Анджелесе
Звёздные погорельцы. Кому из богатых россиян не повезло в полыхающем Лос-Анджелесе

По мнению депутата, в России активно развиваются новые киностудии, и индустрия переживает подъём.

«Дома безопаснее, и возможности лучше», — заявил парламентарий.

Ранее Алексей Воробьёв говорил, что вместе с корги Моцартом эвакуировался из собственного дома в Лос-Анджелесе из-за пожара. Воробьёв долго не хотел уезжать, даже поливал территорию вокруг своего дома водой из гидранта, но в итоге понял, что «сражаться со стихией бесполезно». В эпицентре стихии оказались и блогер Данила Поперечный* с женой Полиной Чистяковой. Пара готовится к эвакуации и наблюдает за происходящим.

Лия Мурадьян
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