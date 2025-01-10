В Госдуме призвали Алексея Воробьёва вернуться в свежую Москву из горящей Калифорнии

«Дома в Голливуде в опасности, «фабрика грёз» пылает. Время возвращаться в Москву, где во всех смыслах свежо», — цитирует Толмачёва РИА Новости.

Ранее Алексей Воробьёв говорил, что вместе с корги Моцартом эвакуировался из собственного дома в Лос-Анджелесе из-за пожара. Воробьёв долго не хотел уезжать, даже поливал территорию вокруг своего дома водой из гидранта, но в итоге понял, что «сражаться со стихией бесполезно». В эпицентре стихии оказались и блогер Данила Поперечный* с женой Полиной Чистяковой. Пара готовится к эвакуации и наблюдает за происходящим.