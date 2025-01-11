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11 января, 10:35

Подруга Дженнифер Гарнер сгорела заживо в своём доме в Лос-Анджелесе

MSNBC: Подруга Дженнифер Гарнер погибла во время пожаров в Лос-Анджелесе

Дженнифер Гарнер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jennifer.garner

Дженнифер Гарнер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jennifer.garner

Бушующие в Калифорнии пожары не только наносят жуткий ущерб населению США, но и уносят людские жизни. Среди погибших оказалась близкая подруга американской актрисы и продюсера Дженнифер Гарнер. Знаменитость, едва сдерживая слёзы, рассказала корреспондентам телеканала MSNBC об очень личной потере.

«Но я действительно потеряла друга. Она не успела вовремя выбраться», — поделилась горем актриса.

Гарнер призналась, что не может остаться в стороне людского горя — её сердце обливается кровью при мысли о том, сколько людей потеряли во время пожаров кров. Экс-супруга Бена Аффлека рассказала, что только среди её друзей и знакомых сотни лишились дома и имущества, а сама актриса не может спокойно сидеть дома, когда вокруг бушует стихия.

Голливудская актриса является представителем благотворительной организации, которая оказывает помощь пострадавшим из-за смертоносных пожаров, и предоставляет убежища семьям с детьми. Сама она живёт Палисейдс на протяжении 25 лет, и по её словам, сейчас все местные сплотились вокруг людского горя, чтобы оказать помощь всем согражданам, оказавшимся в беде.

Бену Аффлеку пришлось вернуться к бывшей из-за пожара в Лос-Анджелесе
Бену Аффлеку пришлось вернуться к бывшей из-за пожара в Лос-Анджелесе

Напомним, что 7 января в западной части Лос-Анджелеса начались лесные пожары, которые не утихают на протяжении многих дней. Огонь угрожает не только домам знаменитостей, но и местным достопримечательностям, в том числе «Аллея славы» и концертный зал «Голливуд-боул». В Калифорнии был введён режим чрезвычайного положения, власти рассматривают введение комендантского часа. Причиной разбушевавшегося пожара, предварительно, стал поджог, подозреваемый уже задержан.

Ольга Сливченко
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