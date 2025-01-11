Подруга Дженнифер Гарнер сгорела заживо в своём доме в Лос-Анджелесе

Бушующие в Калифорнии пожары не только наносят жуткий ущерб населению США, но и уносят людские жизни. Среди погибших оказалась близкая подруга американской актрисы и продюсера Дженнифер Гарнер. Знаменитость, едва сдерживая слёзы, рассказала корреспондентам телеканала MSNBC об очень личной потере.

«Но я действительно потеряла друга. Она не успела вовремя выбраться», — поделилась горем актриса.

Гарнер призналась, что не может остаться в стороне людского горя — её сердце обливается кровью при мысли о том, сколько людей потеряли во время пожаров кров. Экс-супруга Бена Аффлека рассказала, что только среди её друзей и знакомых сотни лишились дома и имущества, а сама актриса не может спокойно сидеть дома, когда вокруг бушует стихия.