Подруга Дженнифер Гарнер сгорела заживо в своём доме в Лос-Анджелесе
MSNBC: Подруга Дженнифер Гарнер погибла во время пожаров в Лос-Анджелесе
Дженнифер Гарнер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jennifer.garner
Бушующие в Калифорнии пожары не только наносят жуткий ущерб населению США, но и уносят людские жизни. Среди погибших оказалась близкая подруга американской актрисы и продюсера Дженнифер Гарнер. Знаменитость, едва сдерживая слёзы, рассказала корреспондентам телеканала MSNBC об очень личной потере.
«Но я действительно потеряла друга. Она не успела вовремя выбраться», — поделилась горем актриса.
Гарнер призналась, что не может остаться в стороне людского горя — её сердце обливается кровью при мысли о том, сколько людей потеряли во время пожаров кров. Экс-супруга Бена Аффлека рассказала, что только среди её друзей и знакомых сотни лишились дома и имущества, а сама актриса не может спокойно сидеть дома, когда вокруг бушует стихия.
Голливудская актриса является представителем благотворительной организации, которая оказывает помощь пострадавшим из-за смертоносных пожаров, и предоставляет убежища семьям с детьми. Сама она живёт Палисейдс на протяжении 25 лет, и по её словам, сейчас все местные сплотились вокруг людского горя, чтобы оказать помощь всем согражданам, оказавшимся в беде.
Напомним, что 7 января в западной части Лос-Анджелеса начались лесные пожары, которые не утихают на протяжении многих дней. Огонь угрожает не только домам знаменитостей, но и местным достопримечательностям, в том числе «Аллея славы» и концертный зал «Голливуд-боул». В Калифорнии был введён режим чрезвычайного положения, власти рассматривают введение комендантского часа. Причиной разбушевавшегося пожара, предварительно, стал поджог, подозреваемый уже задержан.