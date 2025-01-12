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Регион
12 января, 03:59

Число погибших от пожаров в Лос-Анджелесе возросло до 16 человек

В южной части Калифорнии продолжают бушевать мощные лесные пожары. Жертв стихии становится всё больше с каждым днём. За ночь с 11 на 12 января количество погибших в результате пожаров выросло до 16 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес

В Лос-Анджелесе сгорели восемь коттеджей украинских генералов
В Лос-Анджелесе сгорели восемь коттеджей украинских генералов

Из-за угрозы огня более 153 тысяч жителей Лос-Анджелеса были вынуждены покинуть дома ночью. Площадь пожаров составляет более 39 тысяч акров (или 15 783 гектара) в районе Большого Лос-Анджелеса. Уже уничтожены целые деревни и более 12 тысяч зданий. Многие известные личности потеряли свои дома.

Стихия в Лос-Анджелесе начала бушевать 7 января. Жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают кинозвёзды, были эвакуированы. К 9 января огонь распространился на 10 тысяч гектаров. В регионе объявили чрезвычайное положение. Первоначальные данные указывают, что причиной пожара стал поджог, подозреваемого уже задержали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Лия Мурадьян
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