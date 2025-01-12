Число погибших от пожаров в Лос-Анджелесе возросло до 16 человек

В южной части Калифорнии продолжают бушевать мощные лесные пожары. Жертв стихии становится всё больше с каждым днём. За ночь с 11 на 12 января количество погибших в результате пожаров выросло до 16 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес