Губернатор Калифорнии: Пожары в штате станут крупнейшим бедствием в истории США

Охватившие округ Лос-Анджелес пожары могут стать крупнейшим природным бедствием за всю историю США. Такое заявление сделал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в интервью телекомпании NBC. Стихийное бедствие обгонит все предыдущие катастрофы по затратам и масштабу разрушений, выразил уверенность он.

По словам чиновника, в настоящий момент жертвами пожаров стали 13 человек. Впрочем, это число будет лишь расти. Поиском погибших занимаются спасательные команды с собаками. Губернатор также сообщил, что подписал исполнительный указ, который упростит для местных жителей процесс восстановления пострадавшего имущества. Потерявшие дома американцы смогут быстро обрести новое жилище.