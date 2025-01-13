Губернатор Калифорнии: Пожары в штате станут крупнейшим бедствием в истории США
Охватившие округ Лос-Анджелес пожары могут стать крупнейшим природным бедствием за всю историю США. Такое заявление сделал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в интервью телекомпании NBC. Стихийное бедствие обгонит все предыдущие катастрофы по затратам и масштабу разрушений, выразил уверенность он.
По словам чиновника, в настоящий момент жертвами пожаров стали 13 человек. Впрочем, это число будет лишь расти. Поиском погибших занимаются спасательные команды с собаками. Губернатор также сообщил, что подписал исполнительный указ, который упростит для местных жителей процесс восстановления пострадавшего имущества. Потерявшие дома американцы смогут быстро обрести новое жилище.
«И в то же время в центре нашего внимания должно быть происходящее сейчас, то есть вопросы безопасности людей и имущества. Именно в этом заключается помощь при стихийных бедствиях», — подчеркнул он.
Разрушительный пожар охватил жилые районы округа Лос-Анджелес в начале января. В регионе было объявлено чрезвычайное положение. Согласно одной из версий, возможной причиной возгорания стал поджог. Однако катастрофу мог спровоцировать и обрыв проводов на линии электропередачи.