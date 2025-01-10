«Роскосмос» показал разрушительный пожар в Лос-Анджелесе с орбиты
Разрушительный пожар в Лос-Анджелесе с орбиты. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
Пресс-служба «Роскосмоса» показала разрушительный пожар, который охватил Лос-Анджелес и привёл к уничтожению множества домов и территорий. Кадры опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.
Александр Горбунов запечатлел серию фотографий, на которых изображены пожары, охватившие Южную Калифорнию в начале недели. Общая площадь сгоревших территорий превышает 1300 гектаров.
Метеорологи указывают, что основными факторами, способствующими распространению огня, стали сильные ветры и засушливые условия. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с масштабным природным бедствием.
Напомним, 7 января в западной части Лос-Анджелеса разгорелся пожар, который позже усилился из-за ветра. Власти начали обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс, известного тем, что здесь живут многие знаменитости из Голливуда. К 9 января площадь, охваченная огнем, достигла 10 тысяч гектаров, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации в Калифорнии. В четверг вспыхнул новый пожар на Голливудских холмах, угрожая таким известным достопримечательностям, как Hollywood Bowl и Аллея славы. К слову, пожирающий Голливуд смертоносный пожар оказался делом рук поджигателя, его уже поймали.