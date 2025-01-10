«Роскосмос» показал разрушительный пожар в Лос-Анджелесе с орбиты

Пресс-служба «Роскосмоса» показала разрушительный пожар, который охватил Лос-Анджелес и привёл к уничтожению множества домов и территорий. Кадры опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.

Александр Горбунов запечатлел серию фотографий, на которых изображены пожары, охватившие Южную Калифорнию в начале недели. Общая площадь сгоревших территорий превышает 1300 гектаров.