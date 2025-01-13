Появилась новая неожиданная версия возникновения пожара в Калифорнии
Washington Post: Пожар в Лос-Анджелесе мог начаться из-за новогодних фейерверков
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Пожар в Палисейдс, который вспыхнул в одноименном районе округа Лос-Анджелес, вероятно, стал результатом повторного возгорания. Первоначальная вспышка огня могла быть вызвана фейерверками в новогоднюю ночь, сообщает Washington Post.
«Согласно исследованию, новый пожар возник в непосредственной близости от предыдущего, что увеличивает вероятность его повторного появления, особенно при ветреной погоде», — отмечается в статье, основанной на анализе фото-, видео-материалов, спутниковых снимков и свидетельств очевидцев.
Согласно информации издания, пожар, начавшийся в районе Пасифик-Палисейдс в ночь на 1 января, был потушен примерно за 4 часа. После локализации огня пожарная служба округа Лос-Анджелес сообщила о планах принять меры для предотвращения повторных возгораний.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, стали крупнейшими в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Как минимум 24 человека погибли, многие знаменитости лишились крова.