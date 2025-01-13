Появилась новая неожиданная версия возникновения пожара в Калифорнии

Пожар в Палисейдс, который вспыхнул в одноименном районе округа Лос-Анджелес, вероятно, стал результатом повторного возгорания. Первоначальная вспышка огня могла быть вызвана фейерверками в новогоднюю ночь, сообщает Washington Post.

«Согласно исследованию, новый пожар возник в непосредственной близости от предыдущего, что увеличивает вероятность его повторного появления, особенно при ветреной погоде», — отмечается в статье, основанной на анализе фото-, видео-материалов, спутниковых снимков и свидетельств очевидцев.