Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 07:35

Появилась новая неожиданная версия возникновения пожара в Калифорнии

Washington Post: Пожар в Лос-Анджелесе мог начаться из-за новогодних фейерверков

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Пожар в Палисейдс, который вспыхнул в одноименном районе округа Лос-Анджелес, вероятно, стал результатом повторного возгорания. Первоначальная вспышка огня могла быть вызвана фейерверками в новогоднюю ночь, сообщает Washington Post.

Карма или расплата за грехи? Экстрасенс назвала реальную причину массовых пожаров в Лос-Анджелесе
Карма или расплата за грехи? Экстрасенс назвала реальную причину массовых пожаров в Лос-Анджелесе

«Согласно исследованию, новый пожар возник в непосредственной близости от предыдущего, что увеличивает вероятность его повторного появления, особенно при ветреной погоде», — отмечается в статье, основанной на анализе фото-, видео-материалов, спутниковых снимков и свидетельств очевидцев.

Согласно информации издания, пожар, начавшийся в районе Пасифик-Палисейдс в ночь на 1 января, был потушен примерно за 4 часа. После локализации огня пожарная служба округа Лос-Анджелес сообщила о планах принять меры для предотвращения повторных возгораний.

Губернатор Калифорнии: Пожары в штате станут крупнейшим бедствием в истории США
Губернатор Калифорнии: Пожары в штате станут крупнейшим бедствием в истории США

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, стали крупнейшими в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Как минимум 24 человека погибли, многие знаменитости лишились крова.

Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar