Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила главарю киевского режима Владимиру Зеленскому посодействовать США в тушении лесных пожаров, которые бушуют в Калифорнии. Она вспомнила о программе по экспорту зерна с Украины и пошутила, что теперь бывший комик мог бы вызвать дождь для укрощения разбушевавшейся в Штатах стихии.

«Кому только Зеленский не «помогал». Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine (зерно с Украины — прим. Life.ru) ведь уже было. Теперь по логике должны объявить об очередной фальшивой инициативе — Rain from Ukraine (дождь с Украины — прим. Life.ru)», — написала Захарова в своём телеграм-канале.