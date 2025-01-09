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9 января, 13:42

Rain from Ukraine: Захарова потроллила Зеленского, предложив помочь в тушении пожаров в США

Захарова в шутку призвала Зеленского помочь США в тушении пожаров в Калифорнии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила главарю киевского режима Владимиру Зеленскому посодействовать США в тушении лесных пожаров, которые бушуют в Калифорнии. Она вспомнила о программе по экспорту зерна с Украины и пошутила, что теперь бывший комик мог бы вызвать дождь для укрощения разбушевавшейся в Штатах стихии.

«Кому только Зеленский не «помогал». Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine (зерно с Украины — прим. Life.ru) ведь уже было. Теперь по логике должны объявить об очередной фальшивой инициативе — Rain from Ukraine (дождь с Украины — прим. Life.ru)», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Представитель МИД с иронией заявила, что единственной по-настоящему реализованной программой Киева, которую поддержали «англосаксонские ультралибералы», оказалась «Боль с Украины» (Pain from Ukraine).

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Напомним, с 7 января в западной части Лос-Анджелеса бушует лесной пожар, который усиливается из-за порывистого ветра. В Калифорнии объявлен режим масштабного бедствия из-за разрушительных пожаров. В регионе введён режим ЧС. Действующий президент США Джо Байден подвергся критике из-за бездействия на фоне стихийного бедствия в Лос-Анджелесе.

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Telegram / МИД России

Ольга Сливченко
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