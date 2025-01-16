Зеленский разоткровенничался о попытках настроить «раскольника» из НАТО против России
Зеленский вспомнил о попытке убедить премьера Словакии Фицо осудить Россию
Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Коллаж © Life.ru. Фото © TACC / Артем Геодакян, Zuma
Владимир Зеленский вспомнил о встрече со словацким премьер-министром Робертом Фицо, во время которой убеждал его в необходимости осудить российскую спецоперацию на Украине. О деталях он рассказал в интервью польским СМИ Onet, TVN24, Rzeczpospolitej и Krytyki Politycznej во время визита в Варшаву 15 января.
В беседе с журналистами он признал распространение пророссийских настроений в некоторых европейских странах, в частности в Словакии. Главарь киевского режима вспомнил разговор с Фицо на одном из саммитов Евросоюза.
«Мы сидели среди всех лидеров ЕС, и он мне сказал, что «здесь нам ещё нужно понять, где зло, а где его нет», – пересказал беседу украинский политик. В ответ Зеленский провёл параллель между покушением на словацкого премьера и действиями России на Украине. Таким образом он пытался убедить Фицо осудить СВО, но «раскольник» из НАТО настаивал на своём.
К слову, отношения Киева и Словакии значительно ухудшились из-за отказа Украины продлевать договор о транзите газа из России в Европу. Стоимость голубого топлива на европейских рынках уже начала расти. Остановка транзита газа может стать причиной прекращения помощи Киеву и даже распада НАТО. После остановки транзита Фицо вызвал Зеленского на разговор после остановки транзита газа.