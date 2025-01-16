Владимир Зеленский вспомнил о встрече со словацким премьер-министром Робертом Фицо, во время которой убеждал его в необходимости осудить российскую спецоперацию на Украине. О деталях он рассказал в интервью польским СМИ Onet, TVN24, Rzeczpospolitej и Krytyki Politycznej во время визита в Варшаву 15 января.

В беседе с журналистами он признал распространение пророссийских настроений в некоторых европейских странах, в частности в Словакии. Главарь киевского режима вспомнил разговор с Фицо на одном из саммитов Евросоюза.