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8 января, 17:21

Зеленскому пророчат «рикошет» за остановку транзита газа из РФ в Европу

Forbes: Зеленскому могут отказать в помощи из ЕС за остановку транзита газа

Из-за приостановки транзита российского газа через Украину Европа может сократить военную помощь Киеву на фоне замерзающих граждан. Очередные просьбы Владимира Зеленского могут оказаться без ответа, пишет Forbes.

«Недавно Зеленский обратился к странам ЕС с просьбой о большей поддержке в преддверии инаугурации Трампа. Однако европейские соседи Украины могут оказаться менее восприимчивыми к просьбам Зеленского о большей военной помощи, когда их люди фактически замерзают в своих домах, а их бюджеты опустошаются из-за значительного повышения цен на природный газ», — говорится в материале.

Сообщается, что в первый же день после того, как прекратился транзит, цены на природный газ в Европе улетели вверх на четыре процента. Тем временем Зеленский загоняет и Украину, и Европу в тяжёлую ситуацию в преддверии холодной зимы, пояснил автор.

Европа теряет около 100 млрд евро из-за остановки транзита газа из РФ через Украину
Европа теряет около 100 млрд евро из-за остановки транзита газа из РФ через Украину

Напомним, 1 января «Газпром» остановил поставку газа в ЕС через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Зеленский заявлял, что Россию ждут сложные времена, хотя трудности начались у Европы. В ЕС уже пожаловались, что ограничение доставки газа через Незалежную вызвало рост цен на 20%. Кроме того, уровень газа в подземных хранилищах европейских стран истощается. В Венгрии уже попросили главаря режима одуматься и вернуть поставки топлива.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
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