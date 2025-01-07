В Венгрии призвали Украину вернуть российский газ в ЕС
Сийярто: Киев должен сохранить пути поставок газа из России в ЕС
Украинские власти обязаны придерживаться Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое включает в себя обязательства по поддержанию маршрутов поставок российского газа для стран-участниц регионального объединения. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальных сетях.
«Мы пришли к согласию о том, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должно соблюдаться обеими сторонами и что это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей», — отметил Сийярто.
Он отметил, что Украина нацелена на интеграцию в региональное сообщество. Однако, несмотря на это, действия её руководства создали трудности для европейской экономики. Это особенно касается стран Центральной Европы, для которых поставки российского газа играют важную роль.
Напомним, 1 января «Газпром» остановил поставку газа в ЕС через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Зеленский уверял, что Россию ждут тяжёлые времена, хотя трудности начались у Европы. В ЕС уже пожаловались, что ограничение доставки газа через Незалежную вызвало рост цен на 20%. Кроме того, уровень газа в подземных хранилищах европейских стран истощается.
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