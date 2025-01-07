Украинские власти обязаны придерживаться Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое включает в себя обязательства по поддержанию маршрутов поставок российского газа для стран-участниц регионального объединения. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальных сетях.

«Мы пришли к согласию о том, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должно соблюдаться обеими сторонами и что это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей», — отметил Сийярто.