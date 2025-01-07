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Регион
7 января, 16:25

В Венгрии призвали Украину вернуть российский газ в ЕС

Сийярто: Киев должен сохранить пути поставок газа из России в ЕС

Украинские власти обязаны придерживаться Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое включает в себя обязательства по поддержанию маршрутов поставок российского газа для стран-участниц регионального объединения. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальных сетях.

«Мы пришли к согласию о том, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должно соблюдаться обеими сторонами и что это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей», — отметил Сийярто.

Он отметил, что Украина нацелена на интеграцию в региональное сообщество. Однако, несмотря на это, действия её руководства создали трудности для европейской экономики. Это особенно касается стран Центральной Европы, для которых поставки российского газа играют важную роль.

Европа теряет около 100 млрд евро из-за остановки транзита газа из РФ через Украину
Европа теряет около 100 млрд евро из-за остановки транзита газа из РФ через Украину

Напомним, 1 января «Газпром» остановил поставку газа в ЕС через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Зеленский уверял, что Россию ждут тяжёлые времена, хотя трудности начались у Европы. В ЕС уже пожаловались, что ограничение доставки газа через Незалежную вызвало рост цен на 20%. Кроме того, уровень газа в подземных хранилищах европейских стран истощается.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Александра Мышляева
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