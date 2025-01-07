Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 70%

Объёмы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 70%, при этом уровень его отбора с начала отопительного сезона примерно на 30% превышает средние показатели за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Несмотря на быстрые темпы истощения, ситуация в Европе всё ещё не достигла критической точки. На начало января общий объём газа в подземных хранилищах составляет 77,6 млрд кубометров, что является четвёртым по величине показателем за всю историю наблюдений. Наиболее сложные годы для Европейского Союза оказались 2018 и 2022, когда к завершению отопительного сезона запасы в хранилищах падали ниже 18% и 26% соответственно.

В настоящее время хранилища газа в Европе заполнены на 69,94%, что на 5,83 процентных пункта ниже среднего уровня за аналогичный период последних пяти лет. Тем не менее, этот показатель значительно превышает данные «проблемных» годов: 62,65% в 2018 году и 53% в 2022 году. В январе 2024 года запасы превышали 85%, а в начале 2025 года наблюдается интенсивный отбор газа из хранилищ, который достигает максимума для этого месяца с 2021 года. В конце недели в регионе предсказывается похолодание, что может привести к увеличению потребления ресурса.