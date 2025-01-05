Зеленский показал жителям Европейского Союза свою истинную природу и природу своего режима после того, как Киев принял решение остановить транзит российского газа через украинскую территорию. Об этом заявил депутат Рады Артём Дмитрук.

«Страдают (жители Европы. — Прим. Life.ru) от режима Зеленского, и это хорошо, что это происходит. Это хорошо, то есть всё больше людей узнает, кто такой Зеленский и что такое режим Зеленского», — заявил он в видеоролике, опубликованном на своём YouTube канале.