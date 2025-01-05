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Регион
5 января, 11:15

Зеленский одним решением оголил свою сущность перед Европой

Нардеп Дмитрук: Зеленский показал Европе свою сущность решением по газу из РФ

Зеленский показал жителям Европейского Союза свою истинную природу и природу своего режима после того, как Киев принял решение остановить транзит российского газа через украинскую территорию. Об этом заявил депутат Рады Артём Дмитрук.

«Страдают (жители Европы. — Прим. Life.ru) от режима Зеленского, и это хорошо, что это происходит. Это хорошо, то есть всё больше людей узнает, кто такой Зеленский и что такое режим Зеленского», — заявил он в видеоролике, опубликованном на своём YouTube канале.

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Напомним, 1 января «Газпром» остановил подачу газа в ЕС через Украину из-за истечения контракта с «Нафтогазом». Несмотря на уверения Владимира Зеленского о трудностях для России, в Греции полагают, что сложности уже испытывает сам ЕС, так как газовые запасы быстро истощаются. В США решение Зеленского раскритиковали, назвав его неразумным, и отметили, что Украина потеряет миллиарды из-за этого. Даже в Незалежной решение экс-комика считают трагедией. В Раде назвали Зеленского «шизофреником, из-за которого страдает полмира»

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александра Мышляева
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