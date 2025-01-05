В Раде посмеялись над Зеленским, которого не позвали на инаугурацию Трампа
Нардеп Дубинский назвал логичным отказ Зеленскому в визите на инаугурацию Трампа
Владимира Зеленского не стали приглашать на церемонию инаугурации нового президента США Дональда Трампа, однако глава киевского режима всё равно уверенно заявляет, что его ждут в Вашингтоне и он намерен туда прилететь позже. Об этом написал в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«На саму инаугурацию как бы нет. А вот сразу после — да. Что, собственно, вполне логично. Надо же документы по расследованию ФБР подготовить. А у нелегитимного президента Зеленского — никакого иммунитета нет», — уточнил он.
Как сообщалось, украинская сторона не сможет попасть на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Владимиру Зеленскому не отправили приглашение на мероприятие. Позже киевские власти попробовали договориться насчёт приезда, но ничего не вышло.
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