«Неясные сигналы»: Небензя прокомментировал позицию Трампа по Украине
Небензя: Команда Трампа пока не предлагала интересных для России идей по Украине
Пока что от команды избранного президента Штатов Дональда Трампа не поступало интересных для России предложений по Украине. Об этом сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе интервью для телеканала «Россия-24».
«Это какие-то неоформленные, неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слово «заморозка конфликта». <...> Но пока ничего из того, что содержится в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно», — пояснил он.
Дипломат напомнил, что президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2024 года чётко обозначил позицию относительно украинского конфликта — Россия готова говорить не о заморозке боевых действий, а об окончательном их завершении при условии соблюдения её собственных законных интересов в сфере безопасности. При этом в последнее время со стороны Киева также начали звучать туманные заявления о «неких договорённостях», которые в таком формате нельзя воспринять серьёзно. Как подчеркнул Небензя, главные вопросы заключаются в том, когда Владимир Зеленский соизволит начать переговорный процесс, и где в этот момент будет проходить линия боевого соприкосновения. Как неоднократно заявляли представители российской стороны, чем дольше лидер киевского режима откладывает этот вопрос, тем хуже для него становятся условия.
Ранее в западной прессе высказали мнение, что провал переговоров по Украине стал бы личным поражением Дональда Трампа. По мнению немецкого журналиста, Москва может поставить нового лидера США в сложное положение, проявив жёсткую позицию по поводу завершения СВО. В США считают, что если республиканец действительно хочет завершить конфликт, то ему придётся принять непростые решения, отказав Киеву во вступлении в НАТО и заставив Украину признать территориальные уступки в пользу РФ. Инаугурация Трампа, напомним, состоится 20 января.
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