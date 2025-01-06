Более 120 населённых пунктов Приднестровья остались без газа

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 122 населённых пункта были полностью отключены от газоснабжения. Об этом заявил глава правительства ПМР Александр Розенберг, его слова приводятся в сообщении пресс-службы президента ПМР Вадима Красносельского.

«Без газа 51 507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч — частные домовладения в городах, 1,8 тысячи юридических лиц и предпринимателей», — сказал он на заседании оперативного штаба.