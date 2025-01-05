Приднестровье отказалось от содействия Молдавии в закупке газа из Евросоюза
Принднестровский «Тираспольгаз» отказался от предложений госэнергокомпаний Молдавии о посредничестве в импорте газа из Евросоюза после остановки транзита из России. Об этом заявил государственный секретарь молдавского Минэнерго Константин Боросан на личной странице в социальной сети.
«2 января 2025 года «Молдовагаз» и «Энергоком» предложили «Тираспольтрансгазу» функциональный механизм закупки природного газа на региональных рынках. <…> В тот же день «Тираспольтрансгаз» отказался от этой формы сотрудничества», — написал чиновник.
Он отметил, что руководство Молдавии также озвучило идею самостоятельно приобретать голубое топливо для последующей выработки из него электрической энергии на Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье для потребителей на правом берегу Днестра. По словам Боросана, ответа на эту инициативу пока что не было.
Напомним, что Молдавия перешла на закупки электроэнергии у Румынии и Украины, после того как объём выработки местной электростанции пришлось существенно урезать в связи с остановкой транзита российского газа через Незалежную 1 января. Молдавская компания Energocom прогнозирует, что ситуация с дефицитом электричества может стать хуже после 8 января.
В свою очередь в Приднестровье, которое в отличие от Молдавии не получает газ из других источников, 1 января отключили централизованное отопление. Местная ГРЭС начала работать на угле, запасов которого должно хватить на 50 дней. А 2 января стало известно, что в непризнанной республике из-за дефицита ресурсов остановили работу всех промышленных предприятий из-за нехватки ресурсов.
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