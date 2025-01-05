Приднестровье отказалось от содействия Молдавии в закупке газа из Евросоюза

Принднестровский «Тираспольгаз» отказался от предложений госэнергокомпаний Молдавии о посредничестве в импорте газа из Евросоюза после остановки транзита из России. Об этом заявил государственный секретарь молдавского Минэнерго Константин Боросан на личной странице в социальной сети.

«2 января 2025 года «Молдовагаз» и «Энергоком» предложили «Тираспольтрансгазу» функциональный механизм закупки природного газа на региональных рынках. <…> В тот же день «Тираспольтрансгаз» отказался от этой формы сотрудничества», — написал чиновник.