Молдавия будет по ночам закупать электроэнергию у Украины
Украинский «Энергоатом» будет поставлять лишнюю электроэнергию в Молдавию
Украинская компания «Энергоатом», которая управляет атомными электростанциями, начнёт отправлять электричество в Молдавию в ночное время. Об этом сообщила молдавский Energocom в своих официальных соцсетях.
Представители молдавской стороны пояснили, что будут приобретать электроэнергию у «Энергоатома» в ночные часы. Это связано с тем, что у украинской компании в этот период образуется излишек, который можно передавать на экспорт.
Напомним, с начала января российская компания «Газпром» полностью остановила поставки газа в Молдавию. Причиной стал отказ Кишинёва погасить задолженность. Из-за нехватки газа Молдавия начала закупать электричество у Румынии. Это произошло после того, как местная государственная электростанция сократила объемы выработки энергии после прекращения транзита через Украину.
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