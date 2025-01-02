Молдавия будет по ночам закупать электроэнергию у Украины

Украинская компания «Энергоатом», которая управляет атомными электростанциями, начнёт отправлять электричество в Молдавию в ночное время. Об этом сообщила молдавский Energocom в своих официальных соцсетях.

Представители молдавской стороны пояснили, что будут приобретать электроэнергию у «Энергоатома» в ночные часы. Это связано с тем, что у украинской компании в этот период образуется излишек, который можно передавать на экспорт.