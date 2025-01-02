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Регион
2 января, 04:18

Молдавия будет по ночам закупать электроэнергию у Украины

Украинский «Энергоатом» будет поставлять лишнюю электроэнергию в Молдавию

Украинская компания «Энергоатом», которая управляет атомными электростанциями, начнёт отправлять электричество в Молдавию в ночное время. Об этом сообщила молдавский Energocom в своих официальных соцсетях.

Представители молдавской стороны пояснили, что будут приобретать электроэнергию у «Энергоатома» в ночные часы. Это связано с тем, что у украинской компании в этот период образуется излишек, который можно передавать на экспорт.

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Напомним, с начала января российская компания «Газпром» полностью остановила поставки газа в Молдавию. Причиной стал отказ Кишинёва погасить задолженность. Из-за нехватки газа Молдавия начала закупать электричество у Румынии. Это произошло после того, как местная государственная электростанция сократила объемы выработки энергии после прекращения транзита через Украину.

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freepik/ fanjianhua

Лия Мурадьян
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