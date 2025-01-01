Глава Приднестровья обвинил Молдавию в приписывании долга перед «Газпромом»

Молдавия приписывает Приднестровью долг перед «Газпромом», которого на самом деле не существует. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во время заседания оперативного штаба.

«Они (Молдавия. — Прим. Life.ru) просто взяли, перепечатали письмо «Газпрома», поменяли названия адресатов и направили его «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», говоря о том, что якобы весь долг — это долг «Тираспольтрансгаз-Приднестровья». Это прямая ложь, провокация», — приводит его слова пресс-служба.

Красносельский подчеркнул, что «Газпром» выслал «Молдовагазу» претензию, официально связав ограничение поставок природного газа с неисполнением молдавской стороной своих финансовых обязательств. При этом молдавская компания перекладывает вину на Приднестровье.