Премьер Молдавии Речан опроверг задолженность перед «Газпромом»
Дорин Речан. Обложка © X / Dorin Recean
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан опроверг наличие задолженности перед «Газпромом» за поставленное голубое топливо. Так политик отреагировал на заявление российской компании о прекращении доставки газа в республику из-за неуплаты. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях.
«Правительство осуждает эту репрессивную тактику и повторяет, что оно не признаёт какой-либо предполагаемый долг, который был признан недействительным международным аудитом», — написал премьер.
По словам главы кабмина, молдавские власти проанализируют возможность обращения в международный арбитраж с целью защитить свои национальные интересы. Также Речан задумался о компенсации экономических потерь, которые республика понесёт в связи с действиями РФ.
Напомним, ранее «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января 2025 года. Причиной такого решения послужил отказ страны выплачивать задолженность. В республике тем временем требуют срочного заседания кабмина из-за решения российского поставщика.