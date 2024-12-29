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Регион
28 декабря, 21:56

Премьер Молдавии Речан опроверг задолженность перед «Газпромом»

Дорин Речан. Обложка © X / Dorin Recean

Дорин Речан. Обложка © X / Dorin Recean

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан опроверг наличие задолженности перед «Газпромом» за поставленное голубое топливо. Так политик отреагировал на заявление российской компании о прекращении доставки газа в республику из-за неуплаты. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях.

«Правительство осуждает эту репрессивную тактику и повторяет, что оно не признаёт какой-либо предполагаемый долг, который был признан недействительным международным аудитом», — написал премьер.

По словам главы кабмина, молдавские власти проанализируют возможность обращения в международный арбитраж с целью защитить свои национальные интересы. Также Речан задумался о компенсации экономических потерь, которые республика понесёт в связи с действиями РФ.

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Напомним, ранее «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января 2025 года. Причиной такого решения послужил отказ страны выплачивать задолженность. В республике тем временем требуют срочного заседания кабмина из-за решения российского поставщика.

Анатолий Цейко
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