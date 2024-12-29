Премьер Молдавии Речан опроверг задолженность перед «Газпромом»

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан опроверг наличие задолженности перед «Газпромом» за поставленное голубое топливо. Так политик отреагировал на заявление российской компании о прекращении доставки газа в республику из-за неуплаты. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях.

«Правительство осуждает эту репрессивную тактику и повторяет, что оно не признаёт какой-либо предполагаемый долг, который был признан недействительным международным аудитом», — написал премьер.