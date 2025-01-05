Гори, гори ярче. Игры в террор в США, Европа шокирована ценами на газ, Молдавия плачет без света, 5 января Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как западный мир встретил Новый год и уже пожалел о многом. Обзор новостей за неделю с 30 декабря 2024-го по 5 января 2025 года. 4 января, 21:07 Новые цены на газ пугают жителей Европы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Главное событие уходящей недели — Новый год всё-таки наступил. А ведь мог и не наступать, в текущих раскладах такое вполне могло случиться.

В разных странах это произошло тоже с национальной спецификой.

В США три теракта, десятки погибших. Один из терактов — подрыв арендованной «теслы-кибертрака» — возле здания Трампа в Лас-Вегасе — осуществлён действующим военным, проходившим службу в Форт-Брэгге, а до этого занимавшимся вербовкой наёмников для Украины и их подготовкой. Что характерно, в этом же форте служил и другой террорист, который въехал в толпу людей на большой скорости. И там же часто бывал и один из стрелков в Трампа, которого поймали при попытке убить его на поле для гольфа. И он — совершенно случайно — тоже занимался вербовкой наёмников для Украины.

В Германии массовые нападения на полицейских. Обстрелы их с помощью направленных фейерверков и петард, агрессивные атакующие толпы до сотни человек каждая, десятки раненых полицейских, свыше семисот задержанных.

Во Франции свыше тысячи сожжённых автомобилей. Это ещё типа спокойный год выдался, бывало и больше.

В Молдове отключили газ и местами свет. Русофобская политика Санду и её дружба с Зеленским дают свои результаты.

В России продолжается неравная и мучительная борьба с салатиками (а впереди ещё Рождество, а впереди ещё старый Новый год!).

Также из значимых новостей — остановка транзита газа через Украину. Эрдоган довольно потирает лапки и подбадривает: «Продолжай в том же духе, друг Володымир». Цены на газ в Европе уже выросли. Оставшиеся промышленники присматривают места для переноса заводов где-то на южном побережье Китая. Остальные европейцы печально прикидывают размер новых счетов за ЖКХ.

Наши взяли Курахово. Теперь зачищают остатки. И всё ближе подбираются к Красноармейску (который пока временно «Покровск»).

Зеленский отдал приказ «стабилизировать линию фронта». Примерно как генерал из анекдота «Поезд, стой, раз-два!». Надо было предварительно выпить фанты (если кто ещё помнит эту рекламу), может, хоть это как-то помогло бы…

Но там уже психиатрия за пределами спасения. Существо уже раздаёт указания спецслужбам Словакии арестовывать премьер-министра и на полставки пытается управлять вселенной.

В общем, Коллективный Запад продолжает погружаться в рецессию и хаос, их марионетки сходят с ума от бессильной злобы, а Россия страдает от переедания икрой.

С наступившим всех добрых людей!

Авторы Александр Роджерс