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Гори, гори ярче. Игры в террор в США, Европа шокирована ценами на газ, Молдавия плачет без света, 5 января

Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как западный мир встретил Новый год и уже пожалел о многом. Обзор новостей за неделю с 30 декабря 2024-го по 5 января 2025 года.

4 января, 21:07
Новые цены на газ пугают жителей Европы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Новые цены на газ пугают жителей Европы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Главное событие уходящей недели — Новый год всё-таки наступил. А ведь мог и не наступать, в текущих раскладах такое вполне могло случиться.

В разных странах это произошло тоже с национальной спецификой.

В США три теракта, десятки погибших. Один из терактов — подрыв арендованной «теслы-кибертрака» — возле здания Трампа в Лас-Вегасе — осуществлён действующим военным, проходившим службу в Форт-Брэгге, а до этого занимавшимся вербовкой наёмников для Украины и их подготовкой. Что характерно, в этом же форте служил и другой террорист, который въехал в толпу людей на большой скорости. И там же часто бывал и один из стрелков в Трампа, которого поймали при попытке убить его на поле для гольфа. И он — совершенно случайно — тоже занимался вербовкой наёмников для Украины.

В Германии массовые нападения на полицейских. Обстрелы их с помощью направленных фейерверков и петард, агрессивные атакующие толпы до сотни человек каждая, десятки раненых полицейских, свыше семисот задержанных.

Во Франции свыше тысячи сожжённых автомобилей. Это ещё типа спокойный год выдался, бывало и больше.

В Молдове отключили газ и местами свет. Русофобская политика Санду и её дружба с Зеленским дают свои результаты.

В России продолжается неравная и мучительная борьба с салатиками (а впереди ещё Рождество, а впереди ещё старый Новый год!).

Также из значимых новостей — остановка транзита газа через Украину. Эрдоган довольно потирает лапки и подбадривает: «Продолжай в том же духе, друг Володымир». Цены на газ в Европе уже выросли. Оставшиеся промышленники присматривают места для переноса заводов где-то на южном побережье Китая. Остальные европейцы печально прикидывают размер новых счетов за ЖКХ.

Наши взяли Курахово. Теперь зачищают остатки. И всё ближе подбираются к Красноармейску (который пока временно «Покровск»).

Зеленский отдал приказ «стабилизировать линию фронта». Примерно как генерал из анекдота «Поезд, стой, раз-два!». Надо было предварительно выпить фанты (если кто ещё помнит эту рекламу), может, хоть это как-то помогло бы…

Но там уже психиатрия за пределами спасения. Существо уже раздаёт указания спецслужбам Словакии арестовывать премьер-министра и на полставки пытается управлять вселенной.

В общем, Коллективный Запад продолжает погружаться в рецессию и хаос, их марионетки сходят с ума от бессильной злобы, а Россия страдает от переедания икрой.

С наступившим всех добрых людей!

Трампу приглянулась Гренландия, Прибалтика высекла себя ценами, идёт охота за судами, 29 декабря
Трампу приглянулась Гренландия, Прибалтика высекла себя ценами, идёт охота за судами, 29 декабря
Авторы
Александр Роджерс
Александр Роджерс
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