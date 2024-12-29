Трампу приглянулась Гренландия, Прибалтика высекла себя ценами, идёт охота за судами, 29 декабря Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, что события на уходящей неделе продолжают формировать наши представления о том, что год грядущий нам готовит. Обзор новостей за неделю с 23 по 29 декабря. 28 декабря, 21:07 Дональд Трамп высказал территориальные претензии на грани объявления войны в адрес Канады, Мексики, Дании (с Гренландией) и Панамы. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, © Шедеврум

Начнём, пожалуй, с «ещё не президента» Дональда Трампа, который буквально за несколько дней умудрился высказать территориальные претензии на грани объявления войны в адрес Канады, Мексики, Дании (с Гренландией) и Панамы. Видимо, четыре года вынужденного бездействия прошли для Трампа не просто так, он всё время тренировался управлять в какой-то компьютерной игре, где даётся бонус, если захватить весь континент целиком. И теперь пытается осуществить это в реальности.

То есть президентский срок Трампа ещё не начался, а он уже умудрился закуситься со всеми соседями. Это не считая угроз торговых войн в адрес Евросоюза и БРИКС. На всех наскакивать, всех пытаться прогнуть — и ожидаемо в результате вернуться стриженым (кстати, как вам новая причёска Трампа? Просто к слову про «стриженого»).

В это же время Илон Маск (это наша вторая новость), один из ближайших соратников Трампа по новой команде, умудрился поссориться со всей республиканской фан-базой. Им перед выборами обещали отмену рабочих виз для мигрантов, это был один из ключевых пунктов предвыборной кампании Трампа. А теперь Маск говорит американцам: «Вы тупые, а нам нужно умных завозить, поэтому рабочие визы никто отменять не будет».

Илон Маск активно влияет на политику. Фото © ТАСС / АР / Brandon Bell

В итоге вокруг этой темы разгорается нешуточный бугурт, где с одной стороны Маск прямым текстом посылает возмущающихся матом, попутно баня или демонетизируя особо активных оппонентов, а с другой стратег Трампа Стив Бэннон обвиняет Маска в работе на Компартию Китая. Американская классика, если так можно сказать.

Команда Трампа ещё не приступила к работе, а уже дважды перессорилась внутри себя (и со своими сторонниками). И это у них ещё три недели до инаугурации…

Третья новость — о том, как гордая и независимая (от мозгов прежде всего, а во всём остальном как раз предельно зависимая) Прибалтика отсоединилась наконец от нашей единой энергосистемы. И электричество там сразу стало стоить гораздо дороже. В пятницу среднесуточная цена составила 142 евро за МВт-час, а в пиковые часы — до 222 евро за МВт-час. Что в разы дороже, чем в России.

Прибалтика отсоединилась от российской энергосистемы, после чего там резко выросли цены. Фото © Shutterstock / FOTODOM / graja

Как уже неоднократно писалось, если бы не безумная русофобия местных властей, граждане могли бы жить гораздо лучше: начиная с российского туризма и транзита различных грузов через местные порты и заканчивая дешёвым российским электричеством и газом. Но когда Боженька хочет наказать, он лишает разума.

И, если уж мы затронули тему безумных лимитрофов, то следующая новость тоже про них. Финский спецназ захватил мирный танкер Eagle S с гонконгской припиской, обвинив в шпионаже и перерезании какого-то подводного кабеля.

Самое смешное в том, что данный кабель уже восемь месяцев не работал и для его ремонта нужно было порядка 100 миллионов евро. Но денег не было, поэтому решили совместить полезное с приятным коррупционное с безумным и обвинить в обрыве кабеля русских. Потому что «у нас старый ржавый кабель порвался, дайте денег на ремонт» может не прокатить, а «у нас кабель русские хакеры перерезали, дайте денег» может и прокатить.

Когда доказать, что судно как-то связано с обрывом кабеля, не удалось, пошли ещё более сказочные «хайли лайкли» – рассказы о том, что на его борту якобы было какое-то шпионское оборудование. Что характерно, эти вбросы пошли со стороны британской страховой компании «Ллойд», которую пару лет бомбит от того, что наши суда не платят им за страховку (столько денег — и все мимо них).

И пятая новость, тоже связанная с морским судоходством, — это гибель судна Ursa Major. Три взрыва по борту — очевидный теракт. Что конкретно вызвало взрывы, будет разбираться следствие. Пока две основные версии — это или британские крылатые ракеты «Сторм Шэдоу», или магнитные мины. Обе указывают на теракт.

Потопить судно Ursa Major могли Норвегия, США и Британия. Фото © Telegram / SHOT

То есть западные глобалисты настолько в истерике от факта своего поражения на Украине, что готовы обрушить систему международного судоходства. Ибо в эти игры можно играть в обе стороны, и теперь, если не будет серьёзной деэскалации, мы тоже (по прецедентному праву, действующему на море) имеем право брать на абордаж или топить их суда в международных водах. Как это уже делали иранцы после аналогичных атак на их нефтяные танкеры.

Как обычно говорит Владимир Владимирович в таких случаях, «вы хоть понимаете, что сделали?». По всей видимости, пока не понимают.

Год заканчивается, а эскалация и развал остатков системы международного права и не думают замедляться. Мне бы хотелось сказать вам что-то успокаивающее, но следующий год будет не менее безумным.

Впрочем, мы всё равно победим. Уже побеждаем (поэтому и истерики Запада).

Авторы Александр Роджерс