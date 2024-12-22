Бундестаг добил Шольца, ботофермы против «Орешника», Зеленский смирился с потерей Украины, 22 декабря Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Владимир Путин бросил Западу «технологическую перчатку», а Зеленский рвёт и мечет, в обзоре новостей за неделю с 16 по 22 декабря. 21 декабря, 21:07 Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Безусловно, главным событием уходящей недели была прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как обычно, она породила целую вереницу сенсаций — среди которых, конечно, самой яркой является вызов Коллективного Запада «на технологическую дуэль «Орешник» против ПВО». Спойлер: те не явятся и сделают вид, что ничего не было.

На нейтрализацию этого события были брошены все ботофермы. Под всеми видео сотни одинаковых комментариев, «восхищённых храбростью» (я бы, скорее, написал «тупостью и лицемерием») британского журналиста, задавшего «тирану неудобный вопрос». Многие добавляют, что «мистер Розенберг должен теперь опасаться за свою жизнь, потому что Путин будет мстить». Я, пожалуй, соглашусь, что теперь ему стоит бояться за свою жизнь, но по другой причине: британские спецслужбы, специализирующиеся на терактах и отравлениях, могут грохнуть дурачка, чтобы обвинить в этом Россию. Мы это уже неоднократно проходили.

Зато многие реальные комментаторы пишут, что ни один западный лидер — от Байдена и до Стармера — никогда не согласится на интервью российскому журналисту и не допустит такого журналиста до своей пресс-конференции. За последние десять лет не было ни одного исключения. И кто после этого диктаторы и противники свободы слова?

Джо Байден и Кир Стармер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, © Getty Images / NurPhoto

Как было упомянуто, ранее Путин вызывал Байдена на публичные дебаты — и тот не явился. Избегают дискуссии, вводят цензуру и опускают железные занавесы те, кто боится проиграть, потому что их позиции слабы и построены на лжи. Ой, это же про Коллективный Запад!

Следующая новость, имеющая значение для нашей экономики: Центробанк России на очередном заседании оставил учётную ставку на прежнем уровне. Большинство так называемых экспертов ванговали дальнейшее повышение ставки, но руководство ЦБ посмотрело макроэкономические показатели, в том числе в динамике, и пришло к выводу, что принимаемые меры по подавлению инфляции достаточны и позволят в течение нескольких месяцев прийти к целевым показателям.

То есть ситуация в экономике имеет позитивную динамику, не требующую дополнительных мер. Эта хорошая (и на самом деле предсказуемая) новость, как обычно, оказалась неожиданной для многих «экономистов».

Для контраста: третья новость пришла к нам из США, где конгресс не только не может принять очередной годовой бюджет (с этим у них проблемы уже несколько лет), но даже не смог договориться о голосовании по так называемому биллю о расходах, который обычно позволяет правительству продолжать функционирование при отсутствии бюджета.

Первую версию провалили республиканцы, за вторую, сокращённую (из которой выкинули тысячу страниц различных расходов, оставив только ключевые для функционирования государства статьи) не проголосовали уже демократы.

Теперь часть республиканцев требует отставки Майка Джонсона с поста спикера, обвиняя его в оппортунизме и предательстве. Голосование по кандидатуре спикера на следующий срок пройдёт 3 января. До тех пор США, скорее всего, будут жить без главного финансового документа.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото © ТАСС / ABACA / Gripas Yuri

Следом идёт не совсем новость, скорее устойчивая тенденция. Зеленский последовательно отказывается от любых мирных инициатив, перемирий и переговоров, оскорбляя всех, кто пытается их предлагать, начиная с Орбана и заканчивая Трампом. Его состояние объяснимо. В интервью изданию Le Parisien просроченный президент Украины прямо признал, что «у нас нет сил вернуть территории».

Его (и Ермака) личные интересы и амбиции вступают в противоречие с жизненными интересами украинцев, в результате чего те продолжают массово гибнуть.

При этом он мешает всем попыткам спасти остатки Украины, навязав нам переговоры, перемирие и заморозку по текущим линиям разграничения, о чём мечтают многие на Западе. Как я последовательно говорю, Зеленского не нужно трогать, потому что он лучше всего действует в долгосрочных интересах России, способствуя демилитаризации и денацификации Украины.

И пятая новость за эту неделю — это проваленный Шольцем вотум доверия, в результате которого правительство Германии уходит в отставку, а на 23 февраля назначаются досрочные парламентские выборы.

Мы не питаем каких-то особых надежд на то, что в результате к власти в Германии придут более адекватные политические партии (хотя расклад сил, безусловно, изменится) и страну возглавит кто-то прагматичный и намеренный вести суверенную политику. Эти внеочередные перевыборы скорее показатель общего упадка немецкой экономики и политической нестабильности. Когда верхи не могут, а низы не хотят. Но для классической революционной ситуации нужна ещё третья составляющая.

Полёт нормальный, продолжаем наблюдение.

Авторы Александр Роджерс