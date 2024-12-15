Хитрый план Трампа, сирийский сценарий для Украины, отказ Польши и Германии от введения миротворцев, 15 декабря Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, какой сценарий ожидает Украину в свете действий будущего президента Трампа, в обзоре новостей за неделю с 9-го по 15 декабря. 14 декабря, 21:07 Встреча Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Елисейском дворце в Париже. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA

Фронты СВО

На этой неделе произошёл целый ряд знаковых событий, которые не только показывают признаки перелома в течении СВО, но и обозначают контуры новых раскладов. Во-первых, российские войска впервые с 2022 года зашли в Сумскую область. В этот раз целью является не только открытие нового направления для растягивания и без того напряжённого для ВСУ фронта, но и блокирование возможности перебрасывать подкрепления в Курскую область — и/или возможности уже находящихся там частей ВСУ к отступлению. В целом в Курской области уже уничтожено свыше 40 тысяч украинских боевиков, около 500 сдались в плен.

Во-вторых, российские войска без боя взяли крупный укрепрайон к югу от Покровска (Красноармейска) и первые наши ДРГ вошли в город. То есть можно формально считать, что началась битва за Покровск. Падение этого ключевого для обороны ВСУ населённого пункта, по мнению многих экспертов, может привести к развалу и обрушению фронта и стать решающим событием во всём конфликте.

Что означает план Трампа

Будущий президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA

В-третьих, победивший на выборах президента США Дональд Трамп выступил с предложением, что европейцы должны зайти на Украину в качестве миротворцев. Заметьте, не войска НАТО, не «мы и наши союзники», а исключительно европейцы.

Глава Франции Эмманюэль Макрон, отправившийся обсуждать это предложение с поляками, неожиданно получил от Дональда Туска (самого русофобского политика Польши) решительный отказ. Аналогично, с отказом, выступило и немецкое правительство.

Собственно, у меня есть сильное впечатление, что это предложение делается ровно с тем же расчётом, что и предыдущее. Сначала Трамп предложил главе киевского режима Зеленскому начать переговоры о мире — тот отказался. Теперь Трамп предлагает европейцам вписаться в «миротворческую» миссию (без мандата ООН, между прочим) — и те тоже откажутся.

В результате Трамп сможет умыть руки и сказать: «Видите, я старался. Но один — неадекват, а другие не хотят ничего делать, а рассчитывают, что мы всё сделаем сами. А нам это не надо». Рабочая версия? Как по мне, то вполне.

Украина пойдёт по пути Сирии

Глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP / Michel Euler

Четвёртая новость — это Израиль «мягко продвигается» по территории Сирии, «вынужденно оккупируя» её территорию. Это Россия «брутально и немотивированно вторгается», а Израиль «вынужденно оккупирует». Смотри не перепутай.

В целом сирийский казус создаёт прецедент, который может быть использован и на Украине. Сколько бы некоторые ни бились в припадках, визжа: «Это другое! Это совсем другое!»

После поражения украинской армии и бегства просроченного нелегитимного диктатора Зеленского можно будет беспрепятственно занимать столько территории бывшей «Украины», сколько мы сочтём необходимым. Ровно так же, как сейчас это делают Турция и Израиль.

И наконец, пятая значимая новость — турецкие прокси (СНА) в Сирии вступили в бой с американскими (курдскими) прокси и отбили у них город Манбидж. Американцы срочно попытались вмешаться, договориться о безопасном выводе своих и «остановке кровопролития». Но на следующий день протурецкие боевики продолжили наступление при поддержке танков и авиации.

То есть, по сути, мы видим полноценный прокси-конфликт между Турцией и США на территории Сирии. Разве это не прекрасно?

Свержение и бегство Асада не привело к усилению американских позиций в регионе, как они рассчитывали, а скорее создало для них только ещё больше проблем (как и для Израиля, у которого теперь внезапно может появиться общая сухопутная граница с Ираком, что не сулит им ничего хорошего).

В целом ситуация развивается в рамках базового сценария – мы побеждаем, Запад сливает и разваливается.

Авторы Александр Роджерс