Станет хуже: В Молдавии оценили грядущий энергодефицит без поставок газа из РФ
Energocom: Ситуация с энергодефицитом в Молдавии усугубится после 8 января
Энергетическим предприятиям в Молдавии сейчас удаётся справляться с дефицитом ресурсов. Однако ситуация может ухудшиться после 8 января, сообщил представитель гражданского общества в компании Energocom Александр Слусарь.
«Ситуация беспрецедентна для всех. <...> Самое сложное начнётся где-то после 8 января. Надеюсь, что к тому времени правительство разработает план поддержки экономических агентов и населения», — написал он в соцсетях.
Слусарь добавил, что энергетические компании страны делают всё возможное, что кризис не сказался на гражданах Молдавии.
Напомним, с 1 января российская компания «Газпром» прекратила транзит газа в Молдавию из-за отказа Кишинёва погасить исторический долг. Республика начала закупки электроэнергии у Румынии, после так как местная электростанция была вынуждена сократить объёмы выработки энергии на фоне остановки транзита через Украину. Также сегодня стало известно, что Молдавия будет покупать электроэнергию у Незалежной.
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