Станет хуже: В Молдавии оценили грядущий энергодефицит без поставок газа из РФ

Энергетическим предприятиям в Молдавии сейчас удаётся справляться с дефицитом ресурсов. Однако ситуация может ухудшиться после 8 января, сообщил представитель гражданского общества в компании Energocom Александр Слусарь.

«Ситуация беспрецедентна для всех. <...> Самое сложное начнётся где-то после 8 января. Надеюсь, что к тому времени правительство разработает план поддержки экономических агентов и населения», — написал он в соцсетях.