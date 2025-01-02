В Приднестровье сообщили об остановке промышленных предприятий из-за энергокризиса
Оболоник: Все предприятия ПМР остановлены из-за отсутствия энергоресурсов
В Приднестровье остановили работу всех промышленных предприятий в связи с отсутствием энергоресурсов. Об этом заявил зампред правительства — министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.
«Кризис носит настолько тяжёлый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья», — приводит слова министра телеграм-канал информационного агентства «Новости Приднестровья».
Предпринимаются все меры для обеспечения отгрузки готовой продукции со складов с целью поддержания денежного потока. Оболоник подчеркнул, что ситуация будет оцениваться отдельно после 5 января, когда нагрузка на бытовой сектор достигнет максимума. Это может позволить перераспределить энергетические ресурсы для поддержки промышленных предприятий.
Тираспольские власти надеются, что в конечном счёте кризис удастся удачно разрешить. По словам зампреда правительства, пока что ситуация контролируемая и развивается в соответствии с прогнозами специалистов, однако прогнозы делать рано, ведь сегодня всего лишь второй день энергетического кризиса.
Напомним, «Газпром» объявил, что поставки газа в Молдавию будут прекращены с 1 января 2025 года после того, как Кишинёв отказался выплачивать исторический долг. Молдавский премьер-министр Дорин Речан при этом утверждает, будто бы никакого долга на самом деле нет. Глава ПМР Вадим Красносельский позже заявил, что «Молдовагаз» пытается переложить ответственность за долг на Приднестровье, попросту переправив компании претензии «Газпрома», ранее поступившие в их собственный адрес. Особенно любопытно это выглядит на фоне отрицания молдавскими властями самого факта существования долга.
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