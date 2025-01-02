В Приднестровье сообщили об остановке промышленных предприятий из-за энергокризиса

В Приднестровье остановили работу всех промышленных предприятий в связи с отсутствием энергоресурсов. Об этом заявил зампред правительства — министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.

«Кризис носит настолько тяжёлый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья», — приводит слова министра телеграм-канал информационного агентства «Новости Приднестровья».

Предпринимаются все меры для обеспечения отгрузки готовой продукции со складов с целью поддержания денежного потока. Оболоник подчеркнул, что ситуация будет оцениваться отдельно после 5 января, когда нагрузка на бытовой сектор достигнет максимума. Это может позволить перераспределить энергетические ресурсы для поддержки промышленных предприятий.