Газовые хранилища в Европе пустеют рекордными темпами из-за решения Зеленского

Европа расходует свои запасы газа с рекордной скоростью за последние семь лет. Несмотря на отсутствие угрозы дефицита в ближайшее время, такое стремительное сокращение ресурса может создать проблемы с накоплением газа к предстоящему отопительному сезону, пишет Bloomberg.

По данным исследования Gas Infrastructure Europe, запасы газа в хранилищах уменьшились на 25 процентных пунктов по сравнению с максимальными значениями, что является самым значительным снижением с 2018 года. Саманта Дарт, глава отдела исследований природного газа в Goldman Sachs Group Inc., подчеркнула, что чем ниже окажутся запасы к концу марта, тем труднее будет региону подготовиться к следующей зиме, особенно если холодные температуры будут более выраженными, чем обычно.