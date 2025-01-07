Европа теряет около 100 млрд евро из-за остановки транзита газа из РФ через Украину
Эксперт Митилинеос: Отказ Киева от транзита газа из РФ обойдётся ЕС в €100 млрд
Европа рискует потерять около 100 миллиардов евро при прекращении транзита российского природного газа через Украину. Такое заявление сделал управляющий директор промышленной и энергетической компании Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос.
«Мы теряем 5% импорта природного газа на рынке, который находится в состоянии запуганности. Мы видели, как цены на [хабе] TTF [в Нидерландах] выросли с €30 за МВт·ч в предыдущие месяцы до €50 за МВт·ч. Эта разница в €20 касается не только импорта через Украину, а распространяется на 100% импорта, поскольку в своём большинстве контракты на поставку привязаны к цене на TTF», — пояснил руководитель компании в интервью Ikonomikos Tahidromos.
Митилинеос уточнил, что повышение цены на 20 евро при объёме 500 млрд куб. м. природного газа, импортируемого Европой, означает потерю 100 миллиардов евро. По словам эксперта, именно во столько обойдётся Украине отказ от транзита газа из России.
Напомним, что 1 января «Газпром» прекратил подачу газа в ЕС через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Несмотря на громкие заявления Владимира Зеленского, что РФ ждут тяжёлые времена, в Европе полагают, что такие наступили для ЕС, поскольку запасы газа там иссякают быстрее, чем обычно. Стоимость голубого топлива на первых в этом году биржевых торгах выросла на 1% и составляет теперь 543,4 долларов за 1 тысячу кубометров. В США назвали решение Зеленского по газу бредом и заявили, что Украина потеряет из-за этого миллиарды. В ЕС уже пожаловались, что ограничение доставки газа через Незалежную вызвало рост цен на 20%.
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