Европа теряет около 100 млрд евро из-за остановки транзита газа из РФ через Украину

«Мы теряем 5% импорта природного газа на рынке, который находится в состоянии запуганности. Мы видели, как цены на [хабе] TTF [в Нидерландах] выросли с €30 за МВт·ч в предыдущие месяцы до €50 за МВт·ч. Эта разница в €20 касается не только импорта через Украину, а распространяется на 100% импорта, поскольку в своём большинстве контракты на поставку привязаны к цене на TTF», — пояснил руководитель компании в интервью Ikonomikos Tahidromos.