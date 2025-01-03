«Вырастут цены на всё»: На Украине рассказали, к чему приведёт прекращение транзита российского газа

Отказ Киева от транзита российского газа спровоцирует на Украине рост цен на все товары и услуги. Такой прогноз дал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии изданию «Страна.ua».

Он отметил, что увеличение цен на транспортировку газа неминуемо приведёт к повышению стоимости этого топлива для бизнеса и предприятий. По мнению Попенко, цены могут вырасти «фактически на все»