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Регион
7 января, 10:54

В ЕС жалуются на дорогое топливо после прекращения транзита российского газа

Сийярто: Ограничение доставки газа через Украину вызвало рост цен в ЕС на 20%

В Европе на 20% подорожало топливо после прекращения транзита российского газа через территорию Украины. С такой жалобой выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сообщается, что подорожание газа в Европе обусловлено сокращением сырья и политическими причинами, а также блокированием транспортного сообщения.

«Последним событием, которое привело к росту цен, стало прекращение Украиной транзита российского газа через свою территорию в Центральную Европу. С тех пор как в середине декабря стало окончательно ясно, что Украина перекроет транзитный маршрут, цены на природный газ на европейском рынке выросли на 20%», — написал Сийярто.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 70%
Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 70%

Напомним, 1 января «Газпром» остановил поставки газа в ЕС через Украину из-за истечения контракта с «Нафтогазом». Владимир Зеленский тогда громко заявил, что это принесёт России немало бед, однако реальные проблемы испытывает сам Евросоюз, поскольку запасы газа быстро истощаются. Европа расходует ресурс с рекордной скоростью за последние семь лет. В Верховной Раде Зеленского назвали «шизофреником», из-за которого страдает полмира. На Украине заявили, что из-за его решения по газу европейские друзья Незалежной наконец-то увидят настоящую сущность киевского режима, которому плевать на всё.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis

Николай Рюмин
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