В ЕС жалуются на дорогое топливо после прекращения транзита российского газа

В Европе на 20% подорожало топливо после прекращения транзита российского газа через территорию Украины. С такой жалобой выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сообщается, что подорожание газа в Европе обусловлено сокращением сырья и политическими причинами, а также блокированием транспортного сообщения.