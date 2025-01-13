Фицо вызвал Зеленского на разговор после остановки транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал открытое письмо Владимиру Зеленскому и пригласил его на встречу. Ранее они устроили публичную пикировку на фоне остановки транзита российского газа через территорию Украины.

«Позвольте мне, как высшему представителю словацкой исполнительной власти, пригласить вас на переговоры», — говорится в письме, опубликованном на странице Фицо в Facebook*.

Фицо считает, что его встреча с Зеленским создаст предпосылки для откровенного разговора о поставках газа через территорию Украины, а также о возможных технических решениях и последствиях остановки транзита в свете падения конкурентноспособности европейской экономики. По словам словацкого премьера, переговоры могут пройти неподалёку от границы страны с Украиной.

Ранее Фицо жёстко ответил Зеленскому, напомнив ему, что он не слуга киевского режима. До этого экс-комик обвинил словацкого политика в том, что тот, по его мнению, заботится лишь о российских энергетических ресурсах и стремится содействовать отказу Европы от американского газа.