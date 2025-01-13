Фицо вызвал Зеленского на разговор после остановки транзита газа
Фицо пригласил Зеленского на переговоры после остановки транзита газа
Роберт Фицо, Владимир Зеленский. ТАСС / AP/Darko Vojinovic, AP/Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал открытое письмо Владимиру Зеленскому и пригласил его на встречу. Ранее они устроили публичную пикировку на фоне остановки транзита российского газа через территорию Украины.
«Позвольте мне, как высшему представителю словацкой исполнительной власти, пригласить вас на переговоры», — говорится в письме, опубликованном на странице Фицо в Facebook*.
Фицо считает, что его встреча с Зеленским создаст предпосылки для откровенного разговора о поставках газа через территорию Украины, а также о возможных технических решениях и последствиях остановки транзита в свете падения конкурентноспособности европейской экономики. По словам словацкого премьера, переговоры могут пройти неподалёку от границы страны с Украиной.
Ранее Фицо жёстко ответил Зеленскому, напомнив ему, что он не слуга киевского режима. До этого экс-комик обвинил словацкого политика в том, что тот, по его мнению, заботится лишь о российских энергетических ресурсах и стремится содействовать отказу Европы от американского газа.
Напомним, 1 января истёк срок действия контракта на транзит газа из России в Европу через территорию Украины. Киев отказался пролонгировать договор. Стоимость голубого топлива на европейских рынках уже начала расти. Остановка транзита газа может стать причиной прекращения помощи Киеву. Кроме того, эксперты считают, что это может привести к распаду НАТО.
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