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11 января, 17:48

Попрошайничает и шантажирует: Фицо снова поставил Зеленского на место

Фицо: Зеленский только попрошайничает и шантажирует

Лидер киевского режима Владимир Зеленский — попрошайка и шантажист. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

«Признаюсь, что иногда мне это надоедает. Он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег, этому просто пора положить конец», — отметил Фицо.

Фицо также указал на риск остановки транзита российского газа через Украину и отметил, что обвинения в его намерении направиться в Москву для решения кризиса кажутся ему «крайне смешными». Он добавил, что ситуация гораздо серьёзнее, чем выглядит на первый взгляд.

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Ранее Фицо жёстко ответил заносчивому Зеленскому, напомнив ему, что он не слуга киевского режима. Лидер киевского режима обвинил словацкого политика в том, что тот, по его мнению, заботится лишь о российских энергетических ресурсах и стремится содействовать отказу Европы от американского газа.

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян, ZUMA

Александра Мышляева
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