Лидер киевского режима Владимир Зеленский — попрошайка и шантажист. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

«Признаюсь, что иногда мне это надоедает. Он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег, этому просто пора положить конец», — отметил Фицо.

Фицо также указал на риск остановки транзита российского газа через Украину и отметил, что обвинения в его намерении направиться в Москву для решения кризиса кажутся ему «крайне смешными». Он добавил, что ситуация гораздо серьёзнее, чем выглядит на первый взгляд.