Попрошайничает и шантажирует: Фицо снова поставил Зеленского на место
Фицо: Зеленский только попрошайничает и шантажирует
Лидер киевского режима Владимир Зеленский — попрошайка и шантажист. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
«Признаюсь, что иногда мне это надоедает. Он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег, этому просто пора положить конец», — отметил Фицо.
Фицо также указал на риск остановки транзита российского газа через Украину и отметил, что обвинения в его намерении направиться в Москву для решения кризиса кажутся ему «крайне смешными». Он добавил, что ситуация гораздо серьёзнее, чем выглядит на первый взгляд.
Ранее Фицо жёстко ответил заносчивому Зеленскому, напомнив ему, что он не слуга киевского режима. Лидер киевского режима обвинил словацкого политика в том, что тот, по его мнению, заботится лишь о российских энергетических ресурсах и стремится содействовать отказу Европы от американского газа.
ТАСС / Артем Геодакян, ZUMA