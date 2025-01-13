«Приезжай в Киев в пятницу»: Зеленский отреагировал на предложение Фицо о встрече
Зеленский позвал премьера Словакии Фицо в Киев в ответ на предложение о встрече
Владимир Зеленский отреагировал на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо провести встречу на границе двух стран. Так, он пригласил его в Киев.
«Ок. Приезжай в Киев в пятницу», — написал он в соцсети Х.
Напомним, ранее Фицо написал открытое письмо Зеленскому и пригласил его на встречу. До этого они устроили публичную перепалку на фоне остановки транзита российского газа через территорию Украины.
Напомним, 1 января истёк срок действия контракта на транзит газа из России в Европу через территорию Украины. Киев отказался пролонгировать договор. Стоимость голубого топлива на европейских рынках уже начала расти. Остановка транзита газа может стать причиной прекращения помощи Киеву. Кроме того, эксперты считают, что это может привести к распаду НАТО.
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