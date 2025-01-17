Трамп и Си Цзиньпин в первом разговоре обсудили TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что провёл первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам политика, он обсуждал с китайским коллегой вопросы торговли, а также работу TikTok.

«Это был очень хороший разговор как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим многие проблемы, причём немедленно. Мы обсудили вопросы балансировки торговли, фентанила, TikTok и многие другие темы. Мы с президентом Си сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!» — написал Трамп в соцсетях.