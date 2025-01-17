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Регион
17 января, 14:42

Трамп и Си Цзиньпин в первом разговоре обсудили TikTok

Трамп подтвердил телефонный разговор с Си Цзиньпином

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что провёл первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам политика, он обсуждал с китайским коллегой вопросы торговли, а также работу TikTok.

«Это был очень хороший разговор как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим многие проблемы, причём немедленно. Мы обсудили вопросы балансировки торговли, фентанила, TikTok и многие другие темы. Мы с президентом Си сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!» — написал Трамп в соцсетях.

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Это первый разговор лидеров с момента избрания Трампа президентом США во второй раз. Ранее Трамп даже направил приглашение Си Цзиньпину на свою инаугурацию, которая состоится 20 января. Председатель КНР решил не лететь в Штаты, но направит на инаугурацию республиканца высокопрофильного представителя, что является беспрецедентным шагом в отношениях двух стран.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ascannio

Александра Вишнякова
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