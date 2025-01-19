Сын Трампа рассказал об отчаянных попытках Зеленского добиться приглашения на инаугурацию
Сын Трампа Бэррон: Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию президента
Владимир Зеленский отчаянно пытался добиться приглашения на инаугурацию избранного лидера США Дональда Трампа, куда его никто не позвал. Об этом рассказал младший сын Трампа Бэррон.
«Забавно, что Зеленский трижды неофициально запрашивал приглашение, и каждый раз получал отказ. Теперь он ведёт себя так, словно сам решил не ехать. Странный человек», — написал он на своей странице в соцсети.
Напомним, Владимир Зеленский уже анонсировал серию встреч с Трампом после его инаугурации. Он заявил, что Киев и Вашингтон активно работают над форматом предстоящих переговоров. Сам республиканец пока не подтверждал эту информацию и бывшего украинского комика на инаугурацию не позвал. Зато американец с уверенностью сказал, что хочет увидеться с президентом России Владимиром Путиным.
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