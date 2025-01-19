Сын Трампа рассказал об отчаянных попытках Зеленского добиться приглашения на инаугурацию

Владимир Зеленский отчаянно пытался добиться приглашения на инаугурацию избранного лидера США Дональда Трампа, куда его никто не позвал. Об этом рассказал младший сын Трампа Бэррон.

«Забавно, что Зеленский трижды неофициально запрашивал приглашение, и каждый раз получал отказ. Теперь он ведёт себя так, словно сам решил не ехать. Странный человек», — написал он на своей странице в соцсети.