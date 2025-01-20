Life.ru узнал, когда может пройти встреча Путина и Трампа

Вероятная встреча главы государства Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа не состоится ранее марта. Перед личной встречей президенты должны провести телефонный разговор, после которого будет принято решение о подготовке саммита. Об этом рассказали журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву источники из Кремля и МИД РФ.

Источники отмечают, что журналисты могут спекулировать по поводу даты звонка, который Трамп поручил организовать вскоре после своей инаугурации. Однако до личной встречи ещё далеко. Сначала Трамп должен совершить свой первый официальный визит, вероятно, в Китай, прежде чем можно будет обсуждать детали встречи с Путиным.