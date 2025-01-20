Life.ru узнал, когда может пройти встреча Путина и Трампа
Источники: Возможная встреча Путина и Трампа состоится не раньше марта
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Вероятная встреча главы государства Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа не состоится ранее марта. Перед личной встречей президенты должны провести телефонный разговор, после которого будет принято решение о подготовке саммита. Об этом рассказали журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву источники из Кремля и МИД РФ.
Источники отмечают, что журналисты могут спекулировать по поводу даты звонка, который Трамп поручил организовать вскоре после своей инаугурации. Однако до личной встречи ещё далеко. Сначала Трамп должен совершить свой первый официальный визит, вероятно, в Китай, прежде чем можно будет обсуждать детали встречи с Путиным.
«Не уверен, что это будет зимой», — привёл специальный корреспондент Life.ru слова источника в своём телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности урегулировать украинский конфликт. Его обещания начали звучать ещё до его предвыборной программы. Политик заверял, что сможет решить вопрос за сутки, однако в итоге ему пришлось отказаться от своих слов. Вместе с этим Трамп открыто заявляет о желании пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта. Эксперты считают, что переговоры президентов могут пройти в одной из развивающихся стран. К слову, принять у себя встречу глав государств изъявляли власти Сербии и Швейцарии.