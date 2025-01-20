Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и предотвратить Третью мировую
Накануне своей инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам в Вашингтоне, что положит конец конфликту на Украине и предотвратит третью мировую войну.
«Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки», — заявил он.
Трамп также подчеркнул, что сосредоточится на защите границ страны и интересов американцев, а не других государств.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности урегулировать украинский конфликт. Его обещания начали звучать ещё до его предвыборной программы. Политик заверял, что сможет решить вопрос за сутки, однако в итоге ему пришлось отказаться от своих слов. Вместе с этим Трамп открыто заявляет о желании пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта.
Kandinsky 3.1 / Life.ru