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20 января, 05:51

Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и предотвратить Третью мировую

Накануне своей инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам в Вашингтоне, что положит конец конфликту на Украине и предотвратит третью мировую войну.

«Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки», — заявил он.

Трамп также подчеркнул, что сосредоточится на защите границ страны и интересов американцев, а не других государств.

Команда Трампа за день до инаугурации раскрыла его реальные планы по Украине
Команда Трампа за день до инаугурации раскрыла его реальные планы по Украине

Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности урегулировать украинский конфликт. Его обещания начали звучать ещё до его предвыборной программы. Политик заверял, что сможет решить вопрос за сутки, однако в итоге ему пришлось отказаться от своих слов. Вместе с этим Трамп открыто заявляет о желании пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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