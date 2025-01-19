Команда Трампа за день до инаугурации раскрыла его реальные планы по Украине
Советник Уолц: Трамп решительно настроен уладить украинский конфликт
Избранный президент США Дональд Трамп намерен решить конфликт на Украине, заявил его советник по безопасности Майк Уолц. В ходе своей избирательной компании республиканец пообещал, что решит российско-украинский конфликт за 24 часа.
«Этот конфликт необходимо прекратить, и президент Трамп крайне ясно дал это понять, и он намерен этого добиться», — сказал политик в интервью телеканалу CBS.
Напомним, что инаугурация Трампа пройдёт 20 января в ротонде Капитолия. В честь этого события рестораны и бары Вашингтона будут подавать специальное меню с любимыми блюдами нового президента. Глава киевского режима Владимир Зеленский три раза просил приглашение на это мероприятие, однако ему отказали.
Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker