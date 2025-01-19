В барах и ресторанах Вашингтона появилось специальное меню в честь инаугурации Трампа
Fox News: В Вашингтоне рестораны подают особое меню в честь инаугурации Трампа
Уже завтра избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность главы государства. В често его инаугурации бары и рестораны Вашингтона подают специальное меню с любимыми блюдами республиканца, сообщает телеканал Fox News.
Так, в баре отеля «Уотергейт» посетителям предлагают отведать бургер, картошку фри с золотым трюфелем и диетическую колу — всё, что так любит будущий хозяин Белого дома. Кстати, отель имеет весьма скандальную репутацию — во времена 37-го президента Соединённых Штатов Ричарда Никсона там была установлена прослушка.
Часть баров и ресторанов сделала выбор в пользу роскошных наборов: мини-закусок из мраморной говядины, лобстеров и икры. А вот ресторан Salamander предлагает «Заказ 47», меню которого на двоих включает виски, вино и закуски от шефа. В New Heights Restaurant можно попробовать меню, которое подавалось на официальных обедах в Капитолии в честь инаугурации последних президентов США.
Завтра, 20 января, Трамп станет президентом США и хозяином Белого дома. Уже сейчас республиканец пообещал американцам издать указ о приостановлении запрета платформы TikTok в стране. Зумеры истерят и массово звонят в службы спасения после удаления платформы. Напомним, что с момента ухода сервиса из Соединённых Штатов не прошло и суток.
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