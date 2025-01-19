В барах и ресторанах Вашингтона появилось специальное меню в честь инаугурации Трампа

Уже завтра избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность главы государства. В често его инаугурации бары и рестораны Вашингтона подают специальное меню с любимыми блюдами республиканца, сообщает телеканал Fox News.

Так, в баре отеля «Уотергейт» посетителям предлагают отведать бургер, картошку фри с золотым трюфелем и диетическую колу — всё, что так любит будущий хозяин Белого дома. Кстати, отель имеет весьма скандальную репутацию — во времена 37-го президента Соединённых Штатов Ричарда Никсона там была установлена прослушка.