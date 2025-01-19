Трамп пообещал вернуть американцам TikTok уже завтра
Трамп заявил, что 20 января издаст указ об отсрочке запрета TikTok в США
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал американцам издать указ о приостановлении запрета платформы TikTok в стране. Сделать это республиканец планирует сразу после вступления в должность.
Будущий хозяин Белого дома в соцсети Truth Social заявил, что 20 января издаст указ об отсрочке запрета на работу сервиса, чтобы заключить сделку с его руководством. По словам Трампа, соглашение может заключаться в продаже 50% платформы новому владельцу.
«Ни одна компания, которая помогла предотвратить закрытие TikTok до моего указа, не будет нести никакой ответственности», — добавил Трамп.
Напомним, что 19 января приложение TikTok приостановило свою работу в США. Незадолго до полной блокировки юзерам пришли сообщения, где говорилось о вступлении в силу закона о запрете платформы. После этого видеосервис перестал открываться и пропал из App Store и Google Play.
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