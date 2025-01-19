Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 января, 15:36

Трамп пообещал вернуть американцам TikTok уже завтра

Трамп заявил, что 20 января издаст указ об отсрочке запрета TikTok в США

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал американцам издать указ о приостановлении запрета платформы TikTok в стране. Сделать это республиканец планирует сразу после вступления в должность.

Будущий хозяин Белого дома в соцсети Truth Social заявил, что 20 января издаст указ об отсрочке запрета на работу сервиса, чтобы заключить сделку с его руководством. По словам Трампа, соглашение может заключаться в продаже 50% платформы новому владельцу.

«Ни одна компания, которая помогла предотвратить закрытие TikTok до моего указа, не будет нести никакой ответственности», — добавил Трамп.

Напомним, что 19 января приложение TikTok приостановило свою работу в США. Незадолго до полной блокировки юзерам пришли сообщения, где говорилось о вступлении в силу закона о запрете платформы. После этого видеосервис перестал открываться и пропал из App Store и Google Play.

В Госдуме сообщили, что TikTok может вернуться в Россию
В Госдуме сообщили, что TikTok может вернуться в Россию
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ascannio

Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • tiktok
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar