Трамп пообещал вернуть американцам TikTok уже завтра

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал американцам издать указ о приостановлении запрета платформы TikTok в стране. Сделать это республиканец планирует сразу после вступления в должность.

Будущий хозяин Белого дома в соцсети Truth Social заявил, что 20 января издаст указ об отсрочке запрета на работу сервиса, чтобы заключить сделку с его руководством. По словам Трампа, соглашение может заключаться в продаже 50% платформы новому владельцу.

«Ни одна компания, которая помогла предотвратить закрытие TikTok до моего указа, не будет нести никакой ответственности», — добавил Трамп.