В Госдуме сообщили, что TikTok может вернуться в Россию

В Государственной думе не исключают пересмотр взаимоотношений с TikTok, после того как приложение приостановило работу на территории США. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Депутат подчеркнул, что в РФ TikTok приостановил распространение нового контента из-за собственного бессилия на фоне массового распространения фейков о специальной военной операции (СВО) и Армии России. Кроме того, пользователи неоднократно жаловались на появление пронаркотического контента. Запрещённые материалы продолжали выходить на платформе, несмотря на то, что приложение взаимодействовало с Роскомнадзором.

По словам Немкина, TikTok может вернуться в Россию, если удалит весь запрещённый контент и выполнит все требования закона «О приземлении». Согласно ему, иностранные интернет-компании, имеющие ежесуточную посещаемость в РФ более 500 тысяч человек, должны открыть свои представительства в стране, создать на своих сайтах форму для обратной связи и завести личные кабинеты на сайте Роскомнадзора.