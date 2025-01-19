В Госдуме сообщили, что TikTok может вернуться в Россию
Депутат ГД Немкин: TikTok может возобновить работу в РФ после блокировки в США
В Государственной думе не исключают пересмотр взаимоотношений с TikTok, после того как приложение приостановило работу на территории США. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Депутат подчеркнул, что в РФ TikTok приостановил распространение нового контента из-за собственного бессилия на фоне массового распространения фейков о специальной военной операции (СВО) и Армии России. Кроме того, пользователи неоднократно жаловались на появление пронаркотического контента. Запрещённые материалы продолжали выходить на платформе, несмотря на то, что приложение взаимодействовало с Роскомнадзором.
По словам Немкина, TikTok может вернуться в Россию, если удалит весь запрещённый контент и выполнит все требования закона «О приземлении». Согласно ему, иностранные интернет-компании, имеющие ежесуточную посещаемость в РФ более 500 тысяч человек, должны открыть свои представительства в стране, создать на своих сайтах форму для обратной связи и завести личные кабинеты на сайте Роскомнадзора.
Ранее пользователи соцсети TikTok в США начали получать уведомления о приостановке работы приложения на территории страны. Видеосервис перестал открываться и пропал из App Store и Google Play. Владельцы видеохостинга выразили надежду, что ограничения не продлятся долго.
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