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Регион
19 января, 04:40

TikTok в США — всё: Видеосервис прекратил работу в Америке

СМИ: TikTok полностью прекратил работу в США

Пользователи соцсети TikTok в США 19 января начали получать уведомления о приостановке работы приложения на территории страны. После этого видеосервис перестал открываться и пропал из App Store и Google Play, утверждает The Guardian.

Незадолго до полной блокировки юзерам пришли сообщения, где говорилось о вступлении в силу закона о запрете TikTok. Впрочем, владельцы видеохостинга выразили надежду, что ограничения не продлятся долго.

«Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что он будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность», — говорится в уведомлении.

Трамп и Си Цзиньпин в первом разговоре обсудили TikTok
Трамп и Си Цзиньпин в первом разговоре обсудили TikTok

Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отсрочить запрет соцсети до своей инаугурации. Он также заявил, что сам решит судьбу TikTok.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / phBodrova

Тимур Хингеев
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