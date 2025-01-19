TikTok в США — всё: Видеосервис прекратил работу в Америке

Пользователи соцсети TikTok в США 19 января начали получать уведомления о приостановке работы приложения на территории страны. После этого видеосервис перестал открываться и пропал из App Store и Google Play, утверждает The Guardian.

Незадолго до полной блокировки юзерам пришли сообщения, где говорилось о вступлении в силу закона о запрете TikTok. Впрочем, владельцы видеохостинга выразили надежду, что ограничения не продлятся долго.