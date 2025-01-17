Трамп заявил, что сам решит дальнейшую судьбу TikTok в США

В пятницу администрация президента США сообщила, что окончательное решение о будущем китайской социальной сети TikTok в Соединенных Штатах должно быть принято новой командой под руководством Дональда Трампа, учитывая сроки, в которые должен вступить в силу запрет.

«Учитывая очевидный факт временных рамок, нынешняя администрация признаёт, что действия по реализации закона просто должны быть возложены на следующую администрацию, которая вступит в должность в понедельник», — говорится в заявлении Белого дома.

Данное решение стало результатом позиции Верховного суда. В то же время администрация президента утверждает, что TikTok должен продолжать функционировать в США, но под управлением американских или других иностранных владельцев. Это, по их мнению, поможет устранить проблемы с национальной безопасностью, которые были обозначены Конгрессом при разработке соответствующего законодательства.