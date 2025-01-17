Трамп заявил, что сам решит дальнейшую судьбу TikTok в США
В пятницу администрация президента США сообщила, что окончательное решение о будущем китайской социальной сети TikTok в Соединенных Штатах должно быть принято новой командой под руководством Дональда Трампа, учитывая сроки, в которые должен вступить в силу запрет.
«Учитывая очевидный факт временных рамок, нынешняя администрация признаёт, что действия по реализации закона просто должны быть возложены на следующую администрацию, которая вступит в должность в понедельник», — говорится в заявлении Белого дома.
Данное решение стало результатом позиции Верховного суда. В то же время администрация президента утверждает, что TikTok должен продолжать функционировать в США, но под управлением американских или других иностранных владельцев. Это, по их мнению, поможет устранить проблемы с национальной безопасностью, которые были обозначены Конгрессом при разработке соответствующего законодательства.
Трамп уже высказал свою позицию по поводу решения Верховного суда и администрации, отметив в интервью CNN, что окончательное слово будет за ним, и он примет решение самостоятельно.
Ранее Life.ru рассказал, что Дональд Трамп подал в Верховный суд запрос о приостановлении действия закона, который запрещает социальную сеть TikTok на территории США. С аналогичной просьбой выступила компания ByteDance, владелец TikTok, которая утверждает, что предложенные меры нарушают права 170 миллионов пользователей этой платформы. Позже стало известно, что команда Трампа планирует разработать стратегию для защиты социальной сети.
Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul