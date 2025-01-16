Трамп задумал спасти фантастического «китайского шпиона»
Советник Уолц: Команда Дональда Трампа разработает план по сохранению TikTok
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker
Команда Дональда Трампа намерена разработать стратегию для сохранения соцсети TikTok, против которой власти США развернули настоящую войну из-за обвинений в шпионаже Китая через неё за американцами. Об этом заявил советник по национальной безопасности в будущей администрации Трампа Майк Уолц.
«TikTok сама по себе — фантастическая платформа. Я бы хотел иметь её на своём телефоне. Алгоритм потрясающий. Мы собираемся найти способ сохранить его, но при этом защитить данные людей», — заявил Уолц в интервью Fox News.
Ранее Life.ru рассказал, что Дональд Трамп подал в Верховный суд запрос о приостановлении действия закона, который запрещает социальную сеть TikTok на территории США. С аналогичной просьбой выступил владелец TikTok — компания ByteDance, заявляя, что предложенные меры нарушат права 170 миллионов пользователей этой платформы. Позже выяснилось, что TikTok решил купить американский блогер MrBeast — всё для того, чтобы соцсеть не закрыли.