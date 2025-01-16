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Регион
15 января, 22:25

В работе TikTok в России произошёл второй массовый сбой с начала года

Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе TikTok. Это подтверждают жалобы, оставленные на платформе «Сбой.рф».

По информации портала, после полуночи 16 января число жалоб превысило 5000. Наибольшее количество поступило из Москвы — 36%, Санкт-Петербург составил 14%, а Ростовская область — 5%.

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Напомним, это уже второй массовый сбой в TikTok в России с начала 2025 года. Ранее у пользователей не отображалась главная лента с рекомендованными видео и фотографиями. Вечером 11 января также было зарегистрировано более 5000 жалоб на работу соцсети.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Лия Мурадьян
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