В работе TikTok в России произошёл второй массовый сбой с начала года
Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе TikTok. Это подтверждают жалобы, оставленные на платформе «Сбой.рф».
По информации портала, после полуночи 16 января число жалоб превысило 5000. Наибольшее количество поступило из Москвы — 36%, Санкт-Петербург составил 14%, а Ростовская область — 5%.
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Напомним, это уже второй массовый сбой в TikTok в России с начала 2025 года. Ранее у пользователей не отображалась главная лента с рекомендованными видео и фотографиями. Вечером 11 января также было зарегистрировано более 5000 жалоб на работу соцсети.
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