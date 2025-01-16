В работе TikTok в России произошёл второй массовый сбой с начала года

Напомним, это уже второй массовый сбой в TikTok в России с начала 2025 года. Ранее у пользователей не отображалась главная лента с рекомендованными видео и фотографиями. Вечером 11 января также было зарегистрировано более 5000 жалоб на работу соцсети.