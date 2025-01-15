В Татарстане восстановили кабель, из-за которого пользователи в 21 регионе России лишились Интернета

В Татарстане специалисты восстановили повреждённый магистральный кабель связи. По информации Минцифры республики, связь была восстановлена и теперь функционирует в полном объёме.

«По информации, полученной от филиала «Ростелекома» в Татарстане волокно оптического кабеля связи, пострадавшие в ходе земляных работ, в посёлке Царёво восстановили. Проведена проверка уровней сигнала, повреждение магистрального кабеля устранено», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент с повреждением магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане вызвал снижение скорости интернет-соединения в 21 российском регионе. О проблемах сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора. В организации уточнили, что в зоне разрыва кабеля были задействованы аварийно-восстановительные группы. Специалисты заверяли, что полное восстановление связи ожидается к 21:00 по московскому времени.